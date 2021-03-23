Холодная погода сдвигает начало весенних полевых работ на более поздние сроки - Белгидромет

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Холодная погода сдвигает начало весенних полевых работ на территории Беларуси на более поздние сроки, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Время от времени на полях образуется небольшой снежный покров. Под влиянием отрицательных температур на большей части территории страны происходит подмерзание верхнего слоя почвы. Низких температур, опасных для озимых зерновых культур, не отмечается", - рассказали в Белгидромете.

В некоторых районах на северо-востоке страны, где снежный покров сохраняется еще с зимы, возможно частичное выпревание озимых культур.-0-

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