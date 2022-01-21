Хоменко: референдум символизирует новый этап в жизни белорусского общества

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предстоящий референдум символизирует новый этап в жизни белорусского общества, заявил журналистам министр юстиции Сергей Хоменко после заседания коллегии главного управления юстиции Гродненского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас мы стоим на пороге важнейшей исторической даты - референдума. Это дата, которая будет символизировать новый этап, новую ступень в жизни белорусского общества. Поэтому сегодня здесь поднимался вопрос о гражданском долге каждого", - сказал Сергей Хоменко.

Он отметил, что в ходе референдума каждый сможет высказаться за или против предлагаемых изменений и дополнений в Конституцию. При этом, заметил он, главной задачей нынешнего поколения является сохранение мира в стране.

Сергей Хоменко также отметил, что в стране управленческая деятельность основана на дисциплине, законности и правопорядке. "Потому что есть глава государства, который является не просто Президентом, а лидером нации, тем, который свое слово держит, а значит, держат свое слово и на следующем уровне - на уровне республиканских органов государственного управления, исполнительных комитетов, на уровне всех ветвей власти", - продолжил министр.

На заседании коллегии главного управления юстиции Гродненского облисполкома подведены итоги за 2021 год и поставлены задачи на 2022-й. "Сегодняшнее подведение итогов больше напоминало обмен опытом, который накоплен в плане нормотворчества, экспертизы правовых документов, тактики действий органов принудительного исполнения. Достаточно большой пласт вопросов был рассмотрен по проблеме "одного окна". В основе этой деятельности заложен принцип - как можно более качественно и оперативно оказать помощь людям", - резюмировал Сергей Хоменко.-0-