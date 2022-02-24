Хоменко: участвуя в референдуме, мы защищаем независимость и будущее Беларуси

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участвуя в референдуме, мы защищаем независимость и будущее Беларуси, заявил министр юстиции Сергей Хоменко 23 февраля на торжественном собрании, посвященном Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.
"Предлагаемые изменения Конституции - результат плодотворной работы не только профессионалов, но и в каком-то смысле каждого гражданина Республики Беларусь, который своим трудом, своим ежедневным вкладом в процветание нашей страны создал крепкий фундамент и условия для дальнейшего строительства сильного и независимого государства", - отметил министр.
Он подчеркнул, что именно сейчас определяется вектор дальнейшего развития страны, поэтому каждый гражданин обязан принять участие в республиканском референдуме.
"Участие в референдуме - это тоже защита нашей страны, нашей независимости, истории, традиций, социально-экономической сферы государства и, конечно же, его будущего", - отметил Сергей Хоменко.
Сам министр 23 февраля проголосовал досрочно на референдуме по изменениям в Конституцию. Его примеру последовали активисты первички Белорусского союза женщин Минюста - первый заместитель министра Наталья Филиппова, начальник управления Инна Леус, заместитель начальника отдела Татьяна Котенева, консультант Елена Ашурко и другие специалисты ведомства.-0-