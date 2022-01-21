Хренин: Беларусь даст серьезный ответ, если кто-то задумает говорить с позиции силы

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь даст серьезный ответ, если кто-то задумает говорить с позиции силы. Об этом министр обороны Виктор Хренин заявил сегодня журналистам в Лунинецком районе, где Президент Александр Лукашенко посетил военные объекты и провел совещание на тему укрепления военной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы никому не угрожаем. Но и не потерпим, чтобы нам угрожали. Президент это четко отметил", - сказал министр.

Виктор Хренин акцентировал внимание, что нужно заблаговременно предпринимать меры, развивать свои Вооруженные Силы так, чтобы нападение условного противника было невозможным. "Если случится - будем давать адекватный и серьезный ответ, если кто-то задумает с нами говорить с позиции силы", - подчеркнул он.

Министр отметил, что в целом вопросы военной безопасности анализируются по всем направлениям, и есть ряд вопросов, которые белорусскую сторону действительно серьезно волнуют, особенно в последнее время. Например, идет постоянная милитаризация в европейских странах, происходит концентрация военнослужащих возле государственных границ, на сопредельных территориях совершенствуется инфраструктура военных объектов. Подобная активность отмечается уже и на южном - украинском направлении.

"Повышение интенсивности боевой подготовки у наших соседей. И, конечно, изменившийся политический вектор соседней Украины. Оттуда, к сожалению, звучат и обвинения, и угрозы в наш адрес. Они открыто уже заявляют, что в Министерстве обороны на постоянной основе разместились и работают американские военнослужащие. Мы постоянно видим, что их воздушное пространство используется разведывательной авиацией. Мы видим, сейчас развернуты лагеря, порядка 6 тыс. различных категорий военнослужащих там сосредоточено. Это нас не может не беспокоить. И на сегодняшний день вопрос военной безопасности стоит очень остро. Мы должны, обязаны принимать решения по защите нашей страны. И как мы сейчас будем защищать, и на будущее", - заявил Виктор Хренин.

Министр рассказал, что в ходе посещения главой государства шла речь о развитии системы противовоздушной обороны, в том числе на среднесрочную и долгосрочную перспективы до 2040 года. "Мы прекрасно понимаем, что соответствующее вооружение очень дорогостоящее, и мы должны исходить из возможностей нашего государства. Все эти моменты были повторно просчитаны и сегодня доложены. В том числе мы находимся в одном из военных городков, который смогли сохранить. Этот городок ждет большое будущее, его инфраструктура будет развита, восстановлена, отремонтирована. Здесь и сейчас размещаются воинские части, появятся и новые", - рассказал Виктор Хренин.

Соответствующий участок под Лунинцем будет задействован и в ходе предстоящего в феврале совместного оперативного учения вооруженных сил Беларуси и России "Союзная решимость - 2022". "Определены 11 участков местности, полигонов, где будут проходить (учения. - Прим. БЕЛТА), выполняться задачи войсками. В том числе и этот участок будет задействован", - заявил министр.

В свою очередь командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси Игорь Голуб заявил журналистам, что эффективность противовоздушной обороны высокая, но эту составляющую планируется и далее наращивать, в частности на южных рубежах, оснащать войска новыми современными комплексами и техникой.-0-