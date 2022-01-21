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21 января 2022, 13:38

"С нами лучше не связываться". Лукашенко предостерег Запад от попыток напасть на Союзное государство

21 января, Лунинец /Корр. БЕЛТА/. Союзное государство выстраивает свою безопасность исходя из необходимости защищать свои рубежи. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам после посещения военных объектов в Лунинецком районе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мы выстраиваем свою безопасность исходя из того, чтобы оборонять наши рубежи, чтобы защититься. Кто бы мог представить, что нам придется в эти дни выстраивать оборону от родных нам людей? Выстраивать не просто забор, но самую дорогостоящую систему безопасности на южных рубежах", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что хочет не только как Президент, но и председатель Высшего госсовета Союзного государства подчеркнуть: Беларусь и Россия не хотят войны. "Я думаю, меня поймет и руководство России. То, что я скажу, будет, наверное, созвучно и их позиции. Мы не хотим войны. Не только потому, что это тяжело и плохо, это не просто дискомфорт - это ужасно для человека, для людей и не только для военнослужащих. Не дай бог война, это коснется всех. Поэтому мы не хотим воевать. Не хотим еще и потому, что мы помним, какая была война у нас, которая закончилась семь десятков лет тому назад", - отметил белорусский лидер.

При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что если против Союзного государства начнут разворачивать армии, ставить на грань выживания разного рода санкциями, запугивать и угрожать, то Беларусь и Россия тогда "ломанут так, что мало не покажется".

"Поэтому с нами не надо связываться. Нас невозможно победить. И по духу мы люди такие, что невозможно победить, и по территории: от Бреста до Владивостока - уже многие пробовали, мы помним. Чем закончилось - понятно. Поэтому не надо нас дергать. Мы никому в огород не лезем, у нас достаточно земли. Дай бог ее удержать и освоить. Вот наши цели. Но еще раз повторяю, если кто-то не вразумил: мало не покажется. Я не угрожаю, я просто предупреждаю: упаси вас господь!" - подытожил глава государства.

Как сообщалось, 17 января Александр Лукашенко утвердил замысел совместного оперативного учения вооруженных сил Беларуси и России "Союзная решимость - 2022". Маневры пройдут с 10 по 20 февраля и станут частью проверки сил реагирования Союзного государства. Практические действия будут отработаны на полигонах Обуз-Лесновский, Осиповичский, Брестский, Гожский и Домановский, а также на отдельных участках местности. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида, Мачулищи.

"В этой непростой обстановке мы с Президентом Российской Федерации еще в декабре прошлого года договорились совместно провести внеплановые конкретные мероприятия на западных рубежах Союзного государства и на южном фланге Беларуси - это тоже граница Союзного государства. Сегодня мы видим, что нам надо в этом западном и южном регионе, "белорусском балконе", провести солидные учения", - сказал Александр Лукашенко 17 января, принимая с докладом военное руководство.

Глава государства отметил, что в Польше и Прибалтике у белорусских границ сосредоточены более 30 тыс. военнослужащих, техника и вооружение. "Более того, Варшава обратилась к руководству Североатлантического блока с просьбой развернуть в данном регионе многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения. Как люди военные, мы сразу задаем вопрос: зачем?" - сказал Президент. По его словам, вывод может быть только один - готовятся к чему-то серьезному, по крайней мере, длительному.

Александр Лукашенко заявил, что настораживает обстановка и на южных рубежах: со стороны Украины идет наращивание военного контингента.

Во время учения "Союзная решимость - 2022" будет отработано усиление участков белорусской границы на возможных направлениях проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытие каналов доставки оружия, боеприпасов и иных средств, которые могут использоваться для дестабилизации обстановки в стране с занятием назначенных рубежей и оборудованием блокпостов. Кроме того, будут проведены учения по поиску, блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника, отработаны отдельные вопросы постконфликтного урегулирования.-0-

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