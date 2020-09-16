Хренин и Шойгу обсудили в Минске сотрудничество в военной сфере

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переговоры министра обороны Беларуси генерал-майора Виктора Хренина с министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу прошли сегодня в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"В ходе переговоров глава белорусского оборонного ведомства подчеркнул важность тесного взаимодействия двух стран в военной сфере, особенно в сложившейся сложной военно-политической обстановке, а также выразил благодарность военно-политическому руководству Российской Федерации за поддержку, оказанную Беларуси в этот сложный период", - рассказали в ведомстве.

Стороны обсудили ход реализации плана сотрудничества между министерствами обороны двух стран. По словам министра обороны России, несмотря на пандемию, есть возможность эффективно использовать оставшееся до конца года время для реализации плана. Основное внимание будет уделено мероприятиям оперативной и боевой подготовки.

В частности, обсуждены вопросы проведения первого этапа учения "Славянское братство - 2020", которое проходит на территории Беларуси с 14 сентября, а также готовность ко второму этапу учения в конце сентября. В настоящее время белорусские военнослужащие прибыли в Астраханскую область на стратегическое командно-штабное учение "Кавказ-2020". Помимо этого, с 12 по 16 октября на территории Беларуси пройдет командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2020".-0-