Хренин о травле беженцев на границе с ЕС: ладно мужики, но воевать с детьми, женщинами...

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин в интервью телеканалу "Аль-Джазира" прокомментировал острый кризис с беженцами на границе Беларуси с Евросоюзом, сообщает БЕЛТА.

"Это люди, которые бегут от войны и от горя. Люди, которые хотят жить так, как им рассказали, в Европе: счастливо, сыто, одетыми, обутыми, - сказал министр. - Не Беларусь виновата в этом кризисе. Разрушив Ирак, Ливию, Сирию, страны коллективного Запада и Соединенные Штаты сами его создали. И теперь люди бегут от войны".

Виктор Хренин подчеркнул, что Беларуси сложившийся кризис не выгоден ни в каком плане: ни в экономическом, ни в политическом, ни в военном. "Зачем он нам? Нам бы самим разобраться с теми проблемами, которые у нас есть. Это, я считаю, искусственный кризис. Нагнетается обстановка, особенно сейчас со стороны Польши - на этом (хотят. - Прим. БЕЛТА) заработать свои какие-то дивиденды политические. Может быть, какие-то финансовые преследуют вопросы".

Глава оборонного ведомства предложил задуматься, не пытаются ли через этот кризис путем провокаций втянуть Беларусь в какой-то конфликт. "Считаю, это очень опасно и неправильно. Еще в этом плане не нравятся действия польского военного ведомства, которое голословно обвиняет нас, людей военных, что мы участвуем в этом кризисе, чуть ли там не управляем им", - заметил Виктор Хренин.

Он обратил внимание на то, что польская сторона так и не смогла представить конкретные факты в поддержку подобных претензий. Польша не выполнила свои обязательства по Венскому документу, который обязывает предоставить сопредельной стороне объяснения в случае сосредоточения вблизи границы контингента военнослужащих численностью более 6 тыс. человек.

"Вот несколько недель назад, когда к границе поехали танки "Леопард". С беженцами бороться, что ли?" - заметил министр.

Он обратил внимание и на создание вблизи белорусской границы более десятка лагерей для размещения военнослужащих.

"Считаем, что мы должны все-таки перейти к консультациям и разговору на эту тему. И мы предлагаем польской стороне это сделать. Но пока не видим с той стороны желания", - сказал Виктор Хренин.

Что касается беженцев, министр обратил внимание: они хотят даже не в Польшу, а идут в Германию, куда их позвали. "Причем у них там очень много родственников, они с ними созваниваются. Они ждут какого-то милосердия, что им откроют гуманитарный коридор", - сказал Виктор Хренин.

"Идут только голословные обвинения, какие-то непонятные заявления. Но я думаю, все-таки благоразумие будет у европейских политиков и они поймут. Там же дети, женщины. Ну ладно мужики бы были там, но воевать с детьми, женщинами... Ну хотят они к вам, ну пустите. Не такое это, кстати, большое число людей, которое хочет перейти и жить у них. Ведь если взять вообще миграционную проблему, которая вокруг Европы создалась, - тысячами с других направлений к ним попадают люди. Они же сами об этом сказали, что примут всех. Ну так принимайте", - заключил Виктор Хренин.-0-