19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Виктор Хренин поставил задачу усилить оперативное командование на западном направлении. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

Сегодня прошло заседание Совета безопасности Беларуси. Глава государства поручил активизировать подготовку войск к выполнению задач по предназначению. При этом особое внимание уделить Западному операционному направлению и войскам Западного оперативного командования.

"В рамках выполнения поручения Президента министр обороны генерал-майор Виктор Хренин поставил задачу подготовить предложения о проведении мероприятий соединениями и воинскими частями Западного оперативного командования по подготовке и ведению обороны на Гродненском тактическом направлении. Оперативное командование усилить ракетным дивизионом "Точка", дивизионом "Полонез", отрядом беспилотных авиационных комплексов, средствами ПВО, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы", - отметили в ведомстве.

Предложения будут представлены Виктору Хренину 20 августа.-0-