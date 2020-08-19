ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 19 августа 2020
Минск Облачно с прояснениями +17°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:14 ФОТОФАКТ: В Минске прошли митинги в поддержку мира и процветания Регионы
20:13 "Белкартография" отпечатает более 350 тыс. учебных материалов к 1 сентября Общество
19:49 Хренин поставил задачу усилить оперативное командование на западном направлении Общество
19:34 Белорусское рапсовое масло в основном идет на экспорт - "Белгоспищепром" Экономика
19:32 Лукашенко назначил премьер-министра и утвердил состав правительства Президент
19:21 Сообщения о минировании более 100 объектов в Москве оказались ложными В мире
19:06 Мамонтов: координационный совет оппозиции - вещь бессмысленная и противозаконная Политика
19:00 Молодежные общественные организации объединяют усилия во благо мира и спокойствия в Беларуси Общество
18:49 Андрейченко провел телефонный разговор со спикером Госдумы России Политика
18:46 Белорусская метательница молота Анна Малыщик стала бронзовым призером легкоатлетического Мемориала Иштвана Дьюлаи Спорт
18:28 Следователи выясняют обстоятельства смертельного ранения мужчины при нападении на правоохранителей Происшествия
18:27 Раскрыто разбойное нападение на букмекерскую контору в Минске Происшествия
18:21 Белорусские здравницы заполнены почти на 80% Общество
18:20 Премьер-министры Беларуси и России обсудили наращивание экономического сотрудничества Экономика
18:08 В суд направлено дело о гибели несовершеннолетнего в Минской области Происшествия
18:05 ФОТОФАКТ: Митинг на площади Ленина в Бобруйске Регионы
17:45 В Амазонии горят дождевые леса В мире
17:43 БРСМ дает старт акции "Пункты мира" Общество
17:41 Макей подчеркивает важность эволюционного развития Беларуси без внешнего вмешательства Политика
17:37 Остановка производств повлечет за собой долгосрочные имиджевые потери - Гурский Экономика
17:36 В Беларуси выздоровели и выписаны 67 647 пациентов с COVID-19 Общество
17:33 СК: продолжается следствие в отношении подозреваемых в массовых беспорядках Происшествия
17:15 В Нигерии боевики похитили около сотни мирных жителей В мире
17:15 Договор о создании единого рынка органической сельхозпродукции планируют заключить в ЕАЭС Экономика
17:05 Андрейченко: дефицит доверия требует более активного участия парламентариев в обеспечении мира Общество
16:54 Лаппо: обстановка на белорусской границе стабильна и контролируема Общество
16:44 Почти 90 тыс. семей с детьми получили помощь к учебному году на сумму Br11 млн Общество
16:21 Ввод жилья в Беларуси в январе-июле увеличился на 5,4% Экономика
16:18 Атомная энергетика соответствует всем требованиям энергетики будущего - эксперт Экономика
16:17 Кладбище мамонтов обнаружили в Тюменской области В мире
Все новости
Все новости
Общество
19 августа 2020, 19:49

Хренин поставил задачу усилить оперативное командование на западном направлении

Виктор Хренин. Фото из архива
Виктор Хренин. Фото из архива

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Виктор Хренин поставил задачу усилить оперативное командование на западном направлении. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

Сегодня прошло заседание Совета безопасности Беларуси. Глава государства поручил активизировать подготовку войск к выполнению задач по предназначению. При этом особое внимание уделить Западному операционному направлению и войскам Западного оперативного командования.

"В рамках выполнения поручения Президента министр обороны генерал-майор Виктор Хренин поставил задачу подготовить предложения о проведении мероприятий соединениями и воинскими частями Западного оперативного командования по подготовке и ведению обороны на Гродненском тактическом направлении. Оперативное командование усилить ракетным дивизионом "Точка", дивизионом "Полонез", отрядом беспилотных авиационных комплексов, средствами ПВО, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы", - отметили в ведомстве.

Предложения будут представлены Виктору Хренину 20 августа.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вооруженные силы Министерство обороны Хренин
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
"Белкартография" отпечатает более 350 тыс. учебных материалов к 1 сентября
Молодежные общественные организации объединяют усилия во благо мира и спокойствия в Беларуси
Фото из архива Белорусские здравницы заполнены почти на 80%
БРСМ дает старт акции "Пункты мира"
Фото из архива В Беларуси выздоровели и выписаны 67 647 пациентов с COVID-19
Владимир Андрейченко. Фото из архива Андрейченко: дефицит доверия требует более активного участия парламентариев в обеспечении мира
Главное
Во время заседания "Вернуть людям спокойную страну" - Лукашенко озвучил итоги заседания Совбеза
Лукашенко назначил премьер-министра и утвердил состав правительства
В Беларуси выздоровели и выписаны 67 647 пациентов с COVID-19
Лаппо: обстановка на белорусской границе стабильна и контролируема
Топ-новости
Лукашенко поблагодарил рабочих на предприятиях и призвал не прятать глаза в асфальт
Лукашенко развенчал фейк об иностранном военном присутствии в Беларуси
Премьер-министры Беларуси и России обсудили наращивание экономического сотрудничества
Ущерб от протестов в Беларуси уже составил не менее $500 млн - Бельский
Новый дом "Глазго" в Minsk World! Лучшие цены на старте продаж - от 2 500 рублей за метр квадратный!
Почти 90 тыс. семей с детьми получили помощь к учебному году на сумму Br11 млн
Атомная энергетика соответствует всем требованиям энергетики будущего - эксперт
Лавров: вмешательство в Беларусь извне происходит с целью навязать свои порядки
Остановка производств повлечет за собой долгосрочные имиджевые потери - Гурский
Сотрудники Министерства образования организовали флешмоб в поддержку учителей
МВД: участники несанкционированной акции мешали сотрудникам МТЗ пройти на работу
СК: продолжается следствие в отношении подозреваемых в массовых беспорядках
В Минобороны рассказали о плановых полетах авиации и занятиях по боевой подготовке
В Беларуси выписано 7,5 млн электронных рецептов за семь месяцев 2020 года
Ввод жилья в Беларуси в январе-июле увеличился на 5,4%
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Подготовка к учебному году Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.