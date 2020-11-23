Хренин рассказал о планах по закупке военной техники и учениях "Запад-2021"

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Виктор Хренин в передаче "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1" рассказал о планах по закупке новой военной и специальной техники, а также раскрыл небольшой спойлер предстоящих белорусско-российских учений "Запад-2021", сообщает БЕЛТА.

Министр обороны рассказал, что уже составлен план развития Вооруженных Сил Беларуси на 2021-2025 годы, который прошел согласование со всеми заинтересованными. В нем сохраняется основное направление - модернизация и закупка нового вооружения. "Это направление будет продолжено, - заверил Виктор Хренин. - Основное - сохранить имеющийся боевой потенциал, повысить уровень подготовки и выучки войск, продолжить повышение процента новой современной техники путем модернизации и закупки".

В этом году обновление велось в соответствии с экономическими возможностями государства, такой же подход будет и далее.

"Продолжим закупки по самолетам Су-30СМ - в следующем году планируем закупить еще 4. Также подписан контракт с Российской Федерацией - хотим закупить 4 вертолета Ми-35. Планируем перевооружить два механизированных батальона на БТР-82А. Также продолжатся (закупаться. - Прим. БЕЛТА) средства радиоэлектронной борьбы, связи", - рассказал он. Ставка при этом делается на отечественные образцы связи, которые имеют и большой экспортный потенциал.

Виктор Хренин напомнил также, что в 2021 году на территории Беларуси пройдут совместные с Россией международные учения "Запад-2021". Этому будет предшествовать огромный комплекс подготовительных мероприятий. "Масштаб будет больше, чем в этом году, - заверил министр. - Это будет происходить на пяти полигонах, которые есть в Беларуси".-0-