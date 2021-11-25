Huawei на #GBCregions о перспективах развития "зеленой" энергетики в Беларуси

Сегодня, 25 ноября, компания Huawei приняла участие в работе регионального цифрового форума #GBCregions в Витебске. Хуан Цзянь – заместитель директора ООО "Бел Хуавэй Технолоджис" – представил доклад, посвященный устойчивому развитию и достижению углеродной нейтральности.

#GBCregions является диалоговой площадкой для обсуждения и демонстрации достижений в регионах в области цифровизации различных сфер жизнедеятельности в регионах.

С приветственным словом выступили и пожелали удачи участникам Сергей Жерносек – заместитель начальника Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, Николай Шерстнев – председатель Витебского областного исполнительного комитета, Анатолий Маркевич – министр культуры Республики Беларусь, Дмитрий Матусевич – председатель Государственного комитета по имуществу, Андрей Рыбаков – председатель Белорусского государственного концерна по нефти и химии, Ольга Прудникова – заместитель министра энергетики Республики Беларусь, Владимир Креч – заместитель министра лесного хозяйства Республики Беларусь.

Особое внимание на форуме в Витебске спикеры уделили вопросам искусственного интеллекта, облачных технологий, биометрической идентификации, а также сделали акцент на цифровизации энергетики в Республике Беларусь.

"Перевод экономики в цифровую плоскость – не просто модный тренд, это вопрос нашей национальной безопасности. Широкое применение цифровых платформ – один из важнейших приоритетов для энергосистемы Беларуси", – отметила Ольга Прудникова, заместитель министра энергетики Республики Беларусь.

На примере глобального опыта компании Huawei в области цифровой энергетики участники форума обсудили, как продвигать цифровизацию энергетики и строить интеллектуальное общество с нулевым выбросом углерода.

Проблема выброса углерода в окружающую среду – одна из главных на сегодняшний день. Huawei прикладывает силы для создания решений в области "зеленой" энергетики.

29 октября 2021 года глобально компания Huawei создала отдельное подразделение цифровой энергетики, в Беларуси также создана рабочая группа, которую лично курирует генеральный директор г-н Ван Чэнь.

Среди упомянутых в докладе разработок Huawei были следующие: интеллектуальные фотоэлектрические генераторы, интеллектуальная струнная система хранения энергии, интеллектуальные микромодульные решения для центров хранения и обработки данных, литий-ионные батареи, скоростные зарядные устройства для электромобилей и другие.

Благодаря последним разработкам Huawei и ее отраслевые партнеры уже успели накопить в общей сложности 403,4 млрд кВт*ч "зеленой" электроэнергии, сэкономив при этом 12,4 млрд кВт*ч электроэнергии и сократив выбросы углерода на 200 миллионов тонн, что эквивалентно посадке 270 миллионов деревьев.

"На сегодняшний день решения Huawei в области цифровой энергетики обслуживают 1/3 населения мира, а доля рынка интеллектуальных фотоэлектрических систем составляет 22%. На рынке модульных центров обработки данных в течение 6 лет Huawei занимала 1-е место, охватывая 33% рынка; общее количество отгруженных модульных источников питания составляет 300 миллионов штук, в то же время поддержка электропитания сайтов – более 340 операторов по всему миру", – поделился Хуан Цзянь.

В конце выступления Хуан Цзянь анонсировал саммит по цифровой энергетике от компании Huawei для представителей энергетических компаний, бизнеса и правительства, поставщиков и дистрибьюторов оборудования в области возобновляемой энергетики. Мероприятие пройдет 15 декабря в Минске. Более подробная информация появится в ближайшее время на сайте

Размещение рекламы на БЕЛТА