Худолеев первокурсникам: полученные во время учебы знания станут фундаментом будущей жизни

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В жизни первокурсников университета МЧС и лицея при Университете гражданской защиты МЧС сегодня открывается новая страница. Учащихся этих учреждений с Днем знаний поздравило руководство профильного министерства, сообщил БЕЛТА официальный представитель вуза Андрей Садовский.

В Гомельском филиале университета МЧС и лицее День знаний прошел с участием первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Александра Худолеева. Обращаясь к первокурсникам, он отметил: у ребят впереди годы упорного труда постижения азов профессии. "Помните, что знания, полученные во время учебы в вузе МЧС, только фундамент для того, чтобы состояться в жизни как личность и стать достойным гражданином Отечества, - подчеркнул он. - Необходимо постоянно стремиться к совершенствованию, иметь активную гражданскую позицию и полностью исключить из своей жизни равнодушие и безответственность".

В столичном Университете гражданской защиты МЧС торжественное построение открыл заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Андрей Юржиц. Он напомнил будущим спасателям о том, что путь человека в большую жизнь начинается с университетской скамьи, где формируется его характер и мировоззрение, происходит становление личности. Замминистра поблагодарил профессорско-преподавательский состав и ветеранов за самоотверженный труд, преданность делу и воспитание подрастающего поколения спасателей.

Особым этот день стал для первокурсников лицея при УГЗ, которые впервые стояли в общем строю. Им в торжественной обстановке были вручены погоны лицеистов. Во время мероприятия чествовали учащихся лицея, ставших серебряными призерами республиканского полевого лагеря "Спасатель", а также его выпускников - призеров чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту, который проходил в Хорватии.

Кроме того, ряд офицеров Гомельского филиала университета МЧС и лицея при УГЗ за добросовестное выполнение служебных обязанностей были награждены благодарностями и нагрудными знаками. Нескольким работникам присвоено очередное специальное звание и вручены погоны.-0-