Хватит ждать подходящего момента! На покупку квартиры в Minsk World по АКЦИИ осталось три дня!

Уникальная весенняя АКЦИЯ действует только до конца марта!

Китайские мудрецы уверяли: здесь и сейчас – лучшее время. Трудно поспорить, особенно когда речь идет о покупке квартиры в многофункциональном комплексе Minsk World. Только до 31 марта включительно все клиенты получают скидку до 60 евро за квадратный метр при 100%-ной оплате.

Для тех, кто сомневается, есть еще три аргумента:

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Многофункциональный комплекс Minsk World – не просто несколько жилых кварталов, а полноценная часть комфортной городской среды. Понятие "дом" здесь не ограничивается рамками квартиры или подъезда, а распространяется на каждый квартал и весь комплекс в целом. В любом уголке будет комфортно как дома.

Застройщик создает собственную инфраструктуру

Несмотря на весомые преимущества – транспортную доступность и собственную инфраструктуру – Minsk World удерживает позиции одного из самых доступных в белорусской столице. Например, клиентка Кристина для покупки квартиры в доме "Ванкувер" квартала "Северная Америка" воспользовалась рассрочкой.

Клиентка Кристина

"Хорошие условия покупки были одной из основных причин, по которым мы обратили внимание на этот жилой комплекс. Еще один важный фактор – удобное расположение. Поэтому мы не выбирали среди других комплексов, а сразу решили покупать квартиру здесь", - рассказывает девушка.

Дом и квартира ей очень нравятся. Особенно впечатляют панорамные окна и виды пейзажей. Девушка купила квартиру, окна которой выходят на улицу Кижеватова.

"Сейчас мы живем в однокомнатной квартире, где стандартные окна. Конечно, большое отличие панорамных окон от стандартных: это много света, необычный интерьер. Солнечные лучи, я думаю, будут освещать нашу квартиру в каждом уголке. И, конечно же, отсюда открывается красивый вид на природу, которая будет еще заметнее, благодаря таким окнам".

Лобби дома "Ванкувер"

Застройщик предлагает покупать в новостройках не только комфортные квартиры, но и коммерческие помещения для сдачи в аренду или развития собственного дела.

Каждый покупатель квартиры получает в подарок бесплатную первичную консультацию дизайнеров команды Dana Interior Design. На встрече можно обсудить свои идеи в оформлении интерьера жилых и бизнес-помещений, а также условия сотрудничества, ведь при заказе полного пакета наших услуг клиенты Minsk World получают самую лучшую скидку!

В этом году стартовали продажи уже 22 домов! Гостеприимный "Ереван", изысканные "Канны" и горячий "Барбадос"! Наши менеджеры подберут варианты на любой вкус и кошелек!

Офисы продаж в Минске находятся рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Наши региональные менеджеры есть в 19 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске, Молодечно.

Если вы сами захотите стать частью нашей дружной команды, заполняйте Анкету на сайте bir.by и присылайте на адрес personal@bir.by.

Minsk World – лучшая инвестиция в надежное будущее!

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