"Идея висит в воздухе". Макей о возможности создания на постсоветском пространстве своей структуры наблюдателей

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20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в эфире "Беларусь 1" высказался на предмет возможности создания на постсоветском пространстве своей структуры наблюдателей, передает корреспондент БЕЛТА. Главе МИД бал задан вопрос, стоит ли задуматься о создании в рамках евразийской интеграции общих стандартов и единой структуры наблюдателей на этом пространстве. "Наверное, стоит. Идея висит в воздухе, что называется. И на каких-то встречах мы затрагивали эту тему с коллегами. Есть ряд других предложений, связанных с выработкой общих подходов на постсоветском пространстве в отношении, допустим, правозащитной проблематики. Очень важно конечно выработать и иметь общие подходы по электоральным кампаниям", - заявил Владимир Макей. "То, что мы приглашаем наблюдателей от СНГ, тех структур, которые действительно стремятся объективно оценивать процессы, происходящие в той или иной стране, это уже показательно. Думаю, что эту тенденцию надо развивать и далее", - добавил министр.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!