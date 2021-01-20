Идею получения семейного капитала на рождение второго ребенка нужно обсудить на ВНС - Терентьев

20 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Предложение распространить семейный капитал на рождение второго ребенка, которое было озвучено 19 января на пресс-презентации основных направлений программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы, нужно обсудить на VI Всебелорусском народном собрании. Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, председатель Витебского областного Совета депутатов, делегат ВНС Владимир Терентьев.

Проект программы социально-экономического развития на 2021-2025 годы разработан правительством совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом при участии Национальной академии наук и Нацбанка, представителей научного и бизнес-сообщества. В документе обозначен широкий спектр тем и вопросов, которые косвенно или напрямую затрагивают каждого белоруса. Среди обсуждаемых новшеств - идея расширения числа получателей семейного капитала. Его предлагают распространить как поддержку при рождении второго ребенка.

По мнению Владимира Терентьева, это хорошее предложение, которое вызвало одобрение у медиков. "Возможность поддержки при рождении не только третьего ребенка, но и второго, обсуждали с главным врачом областного роддома Еленой Леонович. Специалисты говорят, что те аспекты, которые прозвучали, требуют изучения, возможно, в чем-то доработки и обсуждения на Всебелорусском народном собрании с последующим утверждением в самой программе", - отметил глава депутатского корпуса области.

Сегодня Владимир Терентьев встретился с работниками библиотек. Участники затронули проблемные моменты в работе учреждений, вопросы финансирования различных проектов, пополнения книжных фондов и приобретения современного оборудования. В последние пять лет в регионе обновили библиотеки в Городке, Сенно, Толочине, Верхнедвинске, в Бабиничах и Болбасово Оршанского района. В планах ремонт Шумилинской и Глубокской библиотек. Также на встрече обсудили важность адаптации специалистов к цифровой эпохе, умения привлечь молодежь, а также необходимость того, чтобы библиотека была не только книжным местом, хранилищем знаний, но и социально-культурным центром города или района.-0-