Семейный капитал могут распространить на рождение второго ребенка

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич сегодня на пресс-презентации основных направлений программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы рассказала о направлениях развития семейного капитала в текущей пятилетке, передает корреспондент БЕЛТА.

Эффективность такой меры государственной поддержки многодетных, как семейный капитал, доказана цифрами - количество детей, рожденных третьими и последующими, в Беларуси растет.

"Этот механизм необходимо развивать. Мы уже совершенствовали его в 2020 году", - сказала Ирина Костевич. Она добавила, что министерство с начала этого года проводило в регионах диалоговые площадки с участием многодетных матерей и отцов, поступало много предложений по совершенствованию этой меры поддержки. В особенности в части расширения направлений досрочного использования этих средств.

"Примерно 90% семей, которые получили капитал досрочно, используют его на строительство жилья. На встречах звучали разные предложения: погашение задолженности по кредитам граждан, которые самостоятельно заключили соответствующие договоры по улучшению жилищных условий, погашение ссуды на строительство жилья, выданной организацией по месту работы, покупка доли в праве собственности на жилое помещение и другие предложения, которые, мы видим, в текущей пятилетке найдут свое отражение в досрочном использовании семейного капитала", - сказала Ирина Костевич.

При этом важным новшеством может стать расширение числа получателей семейного капитала - его предлагают распространить как поддержку при рождении второго ребенка.

"Если мы простимулируем рождение вторых детей, тем самым создадим низкий старт для перехода на уровень многодетной семьи. Поэтому планируем в текущей пятилетке рассмотреть экономическую возможность распространения семейного капитала и на вторых детей", - подчеркнула министр труда и соцзащиты.

Также Ирина Костевич привела следующие цифры: на пятилетку планируется более Br16 млрд на выплату государственных пособий семьям с детьми. Объем финансовой поддержки растет. И более 60% в структуре всех пособий занимает пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.

На первого ребенка до 3 лет ежемесячно выплачивается Br428, если в семье уже воспитываются старшие дети и рождается второй или последующий, то совокупное пособие достигает Br618.-0-