Идти к достижению ЦУР взрослым нужно ради детей и вместе с ними - эксперт

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Идти к достижению Целей устойчивого развития взрослым нужно ради детей и вместе с ними. Об этом заявила сегодня Постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий на мероприятии по случаю Международного дня защиты детей "ЮНИЛЕНД - вместе для каждого ребенка", передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению Постоянного координатора ООН, воспитание молодого поколения является залогом, приоритетным фактором для достижения ЦУР. Для этого необходимо создание современной системы образования, которая будет нацеливать молодежь на поиск правильных жизненных целей, адаптировать их к будущему. "Считаем, что дети и подростки имеют колоссальный потенциал, который можно развивать, приобщая их к новым технологиям. Для этого государству нужно создавать соответствующую инфраструктуру, чтобы молодежь могла развиваться и активно участвовать в принятии решений, касающихся их будущего. Мы можем идти к достижению ЦУР не только ради детей, но и вместе с ними", - сказала она.

В качестве примера Иоанна Казана-Вишневецкий привела историю шведской девочки Греты Тунберг, которая заняла очень активную гражданскую позицию по борьбе с изменениями климата и стала известной во всем мире.

"Давайте не только играть с детьми, но слышать и слушать их мнение по поводу будущего и того, что нам нужно делать, чтобы это будущее состоялось", - призвала всех Постоянный координатор ООН в Беларуси.-0-