Игорь Манн? Конечно, слышал! Ежегодный интенсив по маркетингу в Минске

18 июня в отеле DoubleTree by Hilton пройдет ежегодный тренинг по маркетингу с Игорем Манном. Совместно с Дмитрием Турусиным, спикер расскажет, как правильно запустить и отладить маркетинг для вашего бизнеса, чтобы увеличить поток клиентов и свою прибыль. Генеральный партнер тренинга – Банк ВТБ (Беларусь).

"Кто не будет в этот день с нами – не переживайте, в вашей жизни просто ничего не поменятся" – говорят организаторы тренинга "Маркетинг v1. космос" . И они правы, ведь самый верный путь к стагнации бизнеса – не внедрять новые инструменты.

Почему мой маркетинг не взлетает? Какие каналы продаж наиболее эффективны? Что такое жизненный цикл продукта и как мне это поможет? Как удержать и вернуть клиентов? Спикеры интенсива дают четкую систему, которая поможет вашему бизнесу перейти на новый уровень.

Вы когда-нибудь были на тренингах, которые проходили как лекция в университете? Готовьтесь к совершенно другому подходу, ведь формат встречи "Маркетинг v.1 космос" – это интенсив, где два спикера постоянно работают с аудиторией: мозговые штурмы, тесты, чек-листы, задания, упражнения, проверка, рекомендации.

"Это очень правильный и актуальный семинар, который позволяет понять, за счет чего компания может быть успешной. Игорь Манн, действительно, маркетолог № 1. Те методики, которые я получил на тренинге, – это то, что будет позволять моей компании работать эффективно", – делится впечатлениями от интенсива с Игорем Манном директор компании "Цифроград-Уфа" Азат Исангулов.

Только раз в году более 300 человек смогут пройти на интенсив "Маркетинг v1. космос" и получить план того, где и как нужно оказаться, чтобы "выжать" максимум для своего бизнеса, повысить продажи и уйти в отрыв от конкурентов. Сделайте следующий шаг в развитии вашего бизнеса!

О спикерах тренинга:

Игорь Манн – маркетолог-практик. За 20 лет он работал директором по маркетингу, коммерческим директором, региональным директором. Первоклассный лектор, организатор 12 уникальных программ открытых тренингов и трех корпоративных программ. Автор более десяти книг, ставших бестселлерами, и сооснователь одного из авторитетных бизнес-издательств деловой литературы в России – "Манн, Иванов и Фербер".

Дмитрий Турусин – автор тренингов "Точки контакта" и "Маркетинг v.1космос!". Соавтор бестселлера "Точки контакта. Рабочая тетрадь для улучшения маркетинга" (пять переизданий). Занимался маркетингом в Enter/Связной и PR-агентстве PR Partner. Сооснователь проекта Krostu.com. Провел открытые тренинги в Турции, Латвии, Узбекистане, а также во многих городах России.

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