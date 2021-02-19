"Их обвинения - это ложь" - Эйсмонт ответил на персональные санкции Великобритании

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1" прокомментировал введение Великобританией персональных санкций, в том числе в отношении себя, сообщает БЕЛТА.

"tut.by сегодня утром радостно сообщил, что на сайте британского правительства опубликован список из 27 человек, в отношении которых ввели санкции. "Чиновники, судьи, силовики", - пишет tut.by. В том числе и в отношении вашего покорного слуги, то есть меня", - отметил Иван Эйсмонт.

Председатель Белтелерадиокомпании пояснил, что Великобритания вменила ему "распространение государственной пропаганды в СМИ, использование медиа для поддержки намерений Александра Лукашенко оставаться на посту главы государства, а также отказ освещать протесты".

"Представляете, они вменяют нашей компании и мне лично, что мы не освещали протестные акции в СМИ. Я думаю, можно найти сотни репортажей. Более того, на этих протестных акциях были избиты наши журналисты. Люди по этим делам осуждены и отбывают наказание. Мы это все, естественно, отправляем в европейские структуры - они разводят руками, опускают низко глаза. Но это же, я не знаю, ложь. Это лжецы", - заявил он.

По словам Ивана Эйсмонта, порой у него складывается ощущение, что эти европейские структуры все понимают, но не могут действовать вразрез с политикой Запада. "Но иногда складывается ощущение, что они живут в параллельной, ненормальной реальности", - добавил он.-0-