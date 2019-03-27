27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предстоящие II Европейские игры в Минске увидят болельщики на всех континентах. Об этом рассказал журналистам в пресс-центре издательского дома "Беларусь сегодня" начальник управления по маркетингу, коммерческим вопросам и рекламе фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Максим Кошкалда, передает корреспондент БЕЛТА.

"Благодаря домашнему телевещателю предстоящего спортивного форума - испанской ISB II - Европейские игры увидят болельщики на всех континентах мира. На данный момент права на трансляции проданы на 122 территории. Объем трансляций на каждой в среднем составит 70 часов. К примеру, немецкий Sport 1 будет вещать сразу на четыре страны: Германию, Швейцарию, Австрию и Люксембург", - отметил Максим Кошкалда.

По его словам, телетрансляция II Европейских игр из Минска - это в том числе отличная реклама и продвижение нашей страны в мире. "Активно сотрудничаем с ведущим европейским новостным каналом Euronews. Стремимся показать II Европейские игры более чем в 140 странах", - добавил представитель дирекции игр.

Среди правообладателей медиаправ и ведущий китайский телеканал CCTV, а также испаноязычные телеканалы США.

Главный директор главной дирекции подготовки телепрограмм Белтелерадиокомпании, консультант Дирекции II Европейских игр 2019 года Александр Казюкевич напомнил, что международный вещательный центр будет расположен на проспекте Победителей. "Центр будет представлять современный комплекс со всем необходимым оборудованием, обеспечивающим круглосуточное вещание. Коллеги из других зарубежных телеканалов смогут передавать картинку в том числе из этого центра. Для качественной трансляции II Европейских игр сделано уже многое. Уверен, что от ТВ-картинки зависит, как будут развиваться Европейские игры далее", - сказал он.

Право проведения II Европейских игр в 2019 году Беларусь получила на 45-м заседании Генеральной ассамблеи ЕОК, которое состоялось в октябре 2016-го в Минске.-0-