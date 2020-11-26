II Форум по вопросам общественного здоровья проходит в Минске онлайн

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй республиканский Форум по вопросам общественного здоровья (Public Health Forum) проходит 26-27 ноября в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Мероприятие в этом году реализовано в формате межведомственной диалоговой площадки с участием государства, руководителей органов и организаций здравоохранения, бизнеса, общественных организаций под эгидой Минздрава и Минтруда. В форуме, который проводится онлайн, участвуют ведущие ученые и специалисты, представители органов государственного управления Беларуси, России, известные зарубежные эксперты.

На базе Белорусской медицинской академии последипломного образования проходит республиканская научно-практическая конференция с международным участием "Развитие управленческого потенциала - основа эффективной деятельности здравоохранения", посвященная проблемам общественного здоровья и подготовке управленческих кадров.

Участники конференции рассмотрят широкий спектр вопросов, связанных с общественным здоровьем и здравоохранением: снижение рисков для здоровья человека, здоровое питание и оптимальный рацион. В фокусе внимания также пандемия COVID-19 и ее влияние на общественное здоровье. Обсудят и работу среднего медицинского и акушерского персонала.

"В Беларуси большое внимание уделяется профилактике и аспектам общественного здоровья. Цель форума - представить тот опыт, который накоплен в стране, и изучить опыт наших соседей. Это мероприятие проводится во второй раз. И мы рады, что тематика форума неизменно пользуется вниманием со стороны медицинских работников и наших коллег-ученых из соседних стран", - отметил ректор БелМАПО Алексей Чуканов.

Кроме того, под эгидой Министерства труда и социальной защиты проводится круглый стол на тему активного долголетия, социального благополучия пожилых людей и "серебряной" экономики. "В центре внимания государства традиционно находится вопрос создания условий для здоровой и безопасной жизни, активного долголетия и формирования мотивации к здоровому образу жизни у населения нашей страны. Тематика активного долголетия включает в себя вопросы развития системы социального обслуживания и создания адаптированной к потребностям пожилых людей инфраструктуры, а также целый комплекс смежных задач, которые мы бы и хотели обсудить на форуме в формате межведомственного диалога", - отметил заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак.

Public Health Forum - уникальная площадка для общения и обмена опытом в формате открытого диалога по теме общественного здоровья. Главная идея Public Health Forum - свободная коммуникация, налаживание связей и партнерства, обсуждение общественно важных инициатив и проектов.

Организует форум Белорусская медицинская академия последипломного образования при поддержке компании Danone Беларусь.-0-