Именную аудиторию ученого-математика Евгения Иванова открыли в БГУ

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Именную аудиторию ученого-математика, первого декана факультета прикладной математики и информатики (ФПМИ) Евгения Иванова открыли в БГУ. Его именем назван кабинет №522 в учебном корпусе факультета, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Торжественная церемония состоялась сегодня, 2 сентября, с участием деканов ФПМИ разных периодов. В их числе действующий руководитель Александр Недзьведь, деканы Виктор Корзюк (1980-1996 годы) и Павел Мандрик (1996-2019). Также на мероприятие были приглашены преподаватели факультета и ученики выдающегося ученого.

Вспоминая историю ФПМИ, Александр Недзьведь указал на личный вклад Евгения Иванова в становление подразделения и развитие в целом IT-образования в Беларуси. Лидерство ФПМИ среди отечественных профильных факультетов во многом, со слов декана, является заслугой авторитетного ученого. "Он создал структуру с нуля, которая сегодня ориентир в IT-области", - отметил Александр Недзьведь.

Открытие аудитории приурочено к 100-летию университета. Всего в течение юбилейного года появится около 15 именных кабинетов докторов наук, профессоров, внесших значительный вклад в развитие вуза. Уже действуют аудитории имени математиков Ивана Прусова на механико-математическом факультете и Юрия Богданова на ФПМИ. В ближайшее время на ФПМИ увековечат память докторов физико-математических наук Геннадия Медведева и Рафаила Габасова, а также имена известных ученых на факультетах: филологическом, историческом, международных отношений и социокультурных коммуникаций.

Иванов Евгений Алексеевич (1924 -1985) - ученый-математик, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук БССР, участник Великой Отечественной войны. Является первым деканом факультета прикладной математики БГУ (в настоящее время - факультет прикладной математики и информатики).

Он автор более 100 научных трудов, в том числе двух монографий. Под его руководством было выполнено табулирование важных для приложений сфероидальных функций и изданы в двух томах "Таблицы сфероидальных волновых функций и их первых производных", впоследствии переведенные и переизданные за рубежом.

Боевые и трудовые заслуги Евгения Иванова отмечены правительственными наградами: орденом Отечественной войны II степени, восемью медалями СССР, двумя Почетными грамотами Верховного Совета БССР, грамотами Минвуза СССР, БССР и др.-0-