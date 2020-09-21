21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Имя лучшего учителя Беларуси станет известно 2 октября, сообщил журналистам в пресс-центре БЕЛТА ректор Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка Александр Жук.

Сегодня состоится торжественное открытие конкурса профессионального мастерства "Учитель года Республики Беларусь". С завтрашнего дня стартуют основные конкурсные испытания. Программа конкурса включает: самопредставление участников, уроки в незнакомом классе, тестирование и мастер-классы. В финале сразятся 56 педагогов, которые победили в областных и минских городских этапах. 30 сентября определятся 8 суперфиналистов. Имя победителя станет известно 2 октября. Главный приз - автомобиль.

Как отметил Александр Жук, в подобных конкурсах большое значение имеет работа жюри, его профессионализм, компетентность, объективность и в то же время доброжелательность. "Поэтому создано два жюри. Одно - в предметных номинациях. Здесь более 50 человек: 2 доктора наук, 15 кандидатов наук, 16 учителей-методистов и 21 учитель высшей категории. Из практиков - это бывшие участники, финалисты и победители предыдущих конкурсов. Для того чтобы оценки были объективными, мы разработали систему критериев по общим требованиям. Она прозрачна, знакома членам жюри и всем финалистам", - рассказал он.

При оценке конкурсных заданий учитывается, как педагоги владеют современными образовательными тенденциями и информационно-коммуникационными технологиями, насколько они знают достижения педагогической науки и лучшие практики, как они выполняют требования образовательных стандартов, а также личностные качества педагогов - образованность, общая культура, эрудиция, умение себя держать.

Суперфиналистов ожидают 3 конкурсных испытания. "Первое - проведение мини-урока на большой сцене, где в качестве учеников выступят финалисты конкурса. Второе - выступление перед педагогической общественностью - взгляд на систему образования, ее развитие, роль учителя. Третье - это пресс-конференция, когда члены жюри задают суперфиналистам несколько вопросов, на которые хотелось бы получить развернутый ответ, демонстрирующий профессиональные и личностные качества современного педагога, - добавил Александр Жук. - Я уверен, что члены жюри будут объективными".

Республиканский конкурс профессионального мастерства педагогических работников "Учитель года Республики Беларусь" объявляется Министерством образования и проводится один раз в три года. Основные цели - создание условий для распространения эффективного педагогического опыта, выявления талантливых, творческих педагогических работников, повышения престижа педагогического труда и привлечения внимания общественности к тенденциям развития системы образования. Участие в конкурсе могут принимать работники сферы образования вне зависимости от квалификационной категории и стажа работы. Подведение итогов и награждение победителей проводятся в канун профессионального праздника - Дня учителя. -0-

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