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13 апреля 2021, 21:16

Иммунитет против коронавируса у переболевших может сохраняться в течение года

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13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иммунитет против нового коронавируса у некоторых переболевших может сохраняться в течение года. Об этом в интервью "Медвестнику" рассказала заведующая лабораторией инфекций с природным резервуаром РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Тамара Амвросьева, сообщает БЕЛТА.

"Изучив серостатус более тысячи пациентов, мы убедились в том, что чем более тяжело и длительно протекает инфекция, тем больше вырабатывается антител. Аналогичная тенденция прослеживается и в отношении длительности их циркуляции в крови переболевших. На текущий момент среди наблюдаемых нами пациентов, перенесших в марте прошлого года тяжелую пневмонию, есть и такие, у которых анти-SARS-CoV-2 IgG продолжают выявляться спустя 12 месяцев, хотя их концентрация постепенно снижается", - отметила Тамара Амвросьева.

По ее словам, исходя из накопленного опыта, можно констатировать, что иммунитет против нового коронавируса может сохраняться у некоторых переболевших по крайней мере в течение года. "Но далеко не у всех. Так, при легком и бессимптомном течении заболевания или наличии в организме иммунного сбоя, возникшего по разным причинам, период регистрации противовирусных антител может быть очень коротким - 3-6 месяцев", - добавила заведующая лабораторией.

Исследования по изучению характеристик и особенностей развития гуморального иммунитета к возбудителю COVID-19 в разных группах населения начались на базе РНПЦ эпидемиологии и микробиологии с марта 2020 года. Сегодня однозначно можно утверждать, что у всех неиммунодефицитных переболевших пациентов формируются противовирусные антитела. Однако кинетика их образования и количественные показатели (напряженность иммунитета) носят индивидуальный характер и зависят от ряда факторов: тяжести течения инфекции, состояния иммунной системы, наличия сопутствующей патологии, проводимого лечения и др.-0-

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