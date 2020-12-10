Импровизация в стиле "Твист". В комплексе Minsk World сдан еще один дом!

Твист – танец зажигательный, озорной. Таким же ярким, запоминающимся получился и новый дом "Твист", сданный в эксплуатацию в столичном многофункциональном комплексе Minsk World. В квартале "Мировых танцев" вновь пополнение – будущих жильцов дома пригласили на осмотр своих квартир!

Будущих жильцов дома "Твист" пригласили на осмотр своих квартир!

У людей праздник! Ведь для каждой из семей это действительно историческое событие – впервые переступить порог своей новенькой квартиры. Почему бы не отметить? На четвертом этаже дома – заметное оживление: за одной из дверей раздаются громкие голоса, смех и даже… выстрел пробки из бутылки шампанского!

Можно к вам?

Оказывается, собрались соседи. Все перезнакомились уже давно, в чате своего дома. А сегодня впервые увиделись воочию и сразу же поняли – жить им здесь будет дружно и весело!

Пока мужья малярным скотчем размечают месторасположение будущих комнат в квартирах свободной планировки, Ольга Мельник и Юлия Сайковская готовят импровизированный праздничный стол – скатерть расстилается прямо на полу!

Ольга Мельник и Юлия Сайковская

– Счастье. Радость. Наконец мы дождались нашей собственной квартиры. Зашли – и увидели, что это наше. Спланировали, где будут комнаты, решили, где мебель поставим, где будет кухня – там мы с соседками будем вместе пить чай и кофе! – улыбается Ольга.

Юлия рассказывает, что выбирали свою квартиру по планировкам. И не пожалели! Все соответствует ожиданиям – именно таким будущее жилье и представлялось! Тем более, что серьезных недостатков супруги не нашли – всего несколько замечаний по окнам.

– Наши дома построены совсем в ином стиле, чем в других новостройках города. В каждом квартале свой дизайн. Наш дом – "Твист", и в чате мы обсуждали, что будем собираться вместе и танцевать! Очень красивое лобби, огромные окна, – перечисляет Юлия достоинства своего нового жилья.

Хозяйки новых квартир готовы к вопросу о том, почему их выбор пал на комплекс Minsk World.

– Понравилась цена квартиры – она сразу привлекла. Расположение у комплекса отличное – центр города, по сути. Кстати, я сама машину вожу, и до площади Независимости отсюда – считанные минуты. Понравилось также, что школа будет прямо во дворе – я беспокоится не буду, как ребенок дорогу перейдет. Как мама я вообще вижу очень много плюсов. Много молодых семей – а значит, много детей, они будут дружить, вместе играть и развиваться, много игровых площадок, и каждая по-своему интересна, – перечисляет Ольга.

– Здесь все будет застраиваться, откроются магазины и кафе, торговый центр и спортивные клубы, школы и детские сады, две поликлиники – взрослая и детская. В общем, лет через пять это будет полностью обустроенная территория – комфортная для жизни и очень удобная с практической точки зрения, – добавляет Юлия.

Праздник сегодня и в семье Гореленко – Юлия и Денис приехали на осмотр своей новенькой квартиры.

– Мы очень довольны, – улыбается хозяйка. – У нас уже тот возраст, когда хочется иметь свое собственное жилье, свой угол. С квартирой ощущаешь другой уровень стабильности в жизни.

Юлия и Денис Гореленко

А Денис рассказал, что сегодня в квартиру вошел впервые, но во время стройки сам сюда не раз приезжал и супругу привозил:

– Это место я заметил еще лет 10 назад, Я работал недалеко и все время недоумевал, почему такое пространство почти в центре города пустует. И вот прошло десять лет – и я вошел в собственную квартиру как раз на этом месте!

Супругам нравится, что комплекс, в котором им предстоит жить – новостройка.

– Это значит, что здесь будет много молодых, активных людей. И самим интересно, и детям. Нравится, что близко к центру, что здесь будут две станции метро. И нам говорили, что паркинг будет совсем недалеко, буквально в шаговой доступности. Обязательно там место зарезервируем – хотелось бы, чтобы машина зимой не под снегом стояла, чтобы не выгребать ее каждой утро. Просто пришла, завела и поехала! Так что паркинг – это то, чего ожидает наша семья, – признается Юлия.

И подходит к панорамному окну от пола до потолка – чувствуется, что это решение ей очень нравится!

В доме "Твист" две секции по 15 этажей, панорамные окна в пол, в каждой квартире – застекленные лоджии

Дом действительно получился очень красивый. И нет сомнений, что он будет уютным и комфортным для всех своих жителей! Две секции по 15 этажей, панорамные окна в пол, в каждой квартире – застекленные лоджии. Высота потолков на первом и последнем этажах – 3 места, на остальных уровнях – 2,7 метра. Светлое лобби с высокими потолками – достойный результат дизайнерской работы, тем более что здесь есть стойка консьержа, комната для уборочного инвентаря и санитарная комната. Обустроено два выхода – на улицу к автостоянке и в тихий двор.

Светлое дизайнерское лобби с высокими потолками

Директор ИООО "Дана Астра" Павел Овчаров, который поздравил владельцев квартир с праздником, подчеркнул, что дом "Твист" отвечает всем современным требованиям.

– Этот квартал мы проектировали совместно с институтом "Минскгражданпроект", поэтому он немного отличается от других домов в комплексе. Мы хотели попробовать разные проектировочные решения, и считаем проект очень удачным, – сказал представитель застройщика.

Павел Овчаров, директор ИООО "Дана Астра"

По словам руководителя компании, сдать дом удалось без задержек, хотя пандемия притормозила некоторые поставки. Но сроки были наверстаны, и дом успешно введен в эксплуатацию.

– В квартале "Мировых танцев" предусмотрено строительство двух школ, их возведение запланировано в 2022 году. Сейчас мы благоустроили территорию вокруг дома, парковку, детскую площадку, а вскоре появятся и другие объекты инфраструктуры, которые здесь запланировано построить. Это будет по-настоящему красивый и уютный квартал. Как и весь наш комплекс Minsk World. Мы хотим, чтобы наши клиенты были довольны! – говорит Павел Овчаров.

Уже благоустроена территория вокруг дома, парковка, детская площадка, а вскоре появятся и другие объекты инфраструктуры

В квартале "Мировых танцев" предусмотрено строительство двух школ

Кстати, новоселы дома "Твист" получили очень приятный бонус: все покупатели недвижимости в комплексе Minsk World имеют право воспользоваться бесплатной консультацией дизайнеров интерьера. Профессионалы помогут и подскажут, как обустроить квартиру красиво, удобно и правильно с точки зрения эргономики.

Новоселы дома "Твист" получили очень приятный бонус: бесплатной консультацией дизайнеров интерьера

Не будем перечислять все преимущества комплекса Minsk World – об этом рассказали герои нашего репортажа. Отметим лишь, что это не только крупнейший инвестиционный проект столицы, но и строительная площадка, на которой используются самые передовые технологии и стройматериалы. Все дома – красивые каркасно-блочные здания с большими окнами, остекленными лоджиями, скоростными бесшумными лифтами OTIS, включая панорамные. И дизайнерскими лобби, где есть все удобства, включая стойку для консьержа, зону встречи гостей и санитарную комнату. Квартиры – свободной планировки.

Еще один весомый аргумент в пользу покупки жилья в этом комплексе – скидки до 20% для медиков, преподавателей, айтишников и молодых семей. Но специальные предложения для отдельных категорий покупателей действуют только до Нового года! Как раз тот случай, когда нельзя откладывать на завтра то, что можно и нужно сделать сегодня! Ведь количество акционных квартир ограничено!

Приобрести квартиры и коммерческие помещения в комплексе Minsk World можно не только за собственные средства, но и с помощью беспроцентной рассрочки от застройщика. Условия действительно уникальны, ведь максимальный срок – 100 месяцев! Первоначальный взнос – от 30% стоимости квартиры, при этом справок и поручителей предоставлять не нужно. Для оформления договора прямо в офисе продаж застройщика необходим только паспорт!

По сути, при покупке квартиры в рассрочку ежемесячный платеж будет примерно равен арендной плате, установившейся на рынке недвижимости Минска. При этом платить вы будете за собственное жилье!

Обратите внимание – оформить рассрочку можно только до 20 декабря!

На квартиры в комплексе Minsk World также действует выгодный партнерский кредит от "Белинвестбанка" в рублях на срок до 20 лет. В первый год ставка всего от 4,99% (0,57 СКО), а впоследующие – от 13,35% (1,543 СКО). При этом участие собственными средствами – от 10%, а досрочное погашение – без штрафных санкций.

Все подробности о специальных программах и вариантах финансирования – у внимательных и профессиональных менеджеров отдела продаж! Вам обязательно помогут!

Приобрести квартиры и бизнес-помещения в комплексе Minsk World можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Также для приобретения недвижимости можно обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Покупка квартиры в комплексе Minsk World – оптимальный выбор! Принимайте решение – и ваше новоселье будет не за горами!

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