Импровизация в стиле "Твист". В комплексе Minsk World сдан еще один дом!

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 10 декабря 2020
Минск Переменная облачность -7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:25 В Могилеве пожар в гараже повредил три машины Происшествия
09:22 После землетрясения в Иркутске обнаружили трещины в зданиях соцобъектов В мире
09:15 В Башкортостане дети отравились хлором в бассейне В мире
09:14 Генконсул Беларуси обсудил с китайскими партнерами направления развития парка "Великий камень" Общество
09:02 "Гомельтранснефть Дружба" планово устранила дефекты на магистрали Унеча - Мозырь Регионы
09:00 Импровизация в стиле "Твист". В комплексе Minsk World сдан еще один дом! Общество
08:55 Швейцария ужесточает антикоронавирусные меры В мире
08:53 Тело младенца обнаружили в контейнере для мусора в Витебске Происшествия
08:50 Азиатский банк развития улучшил прогнозы роста ВВП в развивающихся странах континента В мире
08:46 Мобильные датчики контроля скорости будут работать на трассе М8 с 10 декабря по 3 января Регионы
08:43 В Индии расширяют поиск причин неизвестной болезни на юге страны В мире
08:39 Около 40 проектов представят в Бресте на областном этапе "100 идей для Беларуси" Регионы
08:23 Телятник горел в Дрогичинском районе Происшествия
08:14 Прототип корабля Starship взорвался при испытаниях в Техасе В мире
08:09 Сингапур и Великобритания заключили соглашение о зоне свободной торговли В мире
08:05 Футболисты "Локомотива" проиграли "Баварии" в ЛЧ, завершив еврокубковый сезон Спорт
08:00 Новогодний бал для одаренных детей пройдет в Бобруйске 12 декабря Регионы
07:55 Развитие инновационного предпринимательства обсудят на бизнес-форуме в Пинске Регионы
07:38 Землетрясение мощностью 5,5 баллов произошло на Байкале В мире
07:35 В Тбилиси в канун Нового года открываются 3 магазина белорусских товаров Общество
07:21 Беларусь вводит ограничения в правила выезда из страны в связи с коронавирусом Общество
07:12 ITA приступило к повторному анализу допинг-проб с Игр в Сочи Спорт
07:04 ДОСЬЕ: К 150-летию со дня рождения художника Фердинанда Рущица Культура
07:00 Иудеи всего мира празднуют Хануку В мире
07:00 Лукашенко: БНТУ решает одну из важнейших задач по формированию научно-технической элиты страны Президент
07:00 Картина дня: сотрудничество с ЕАБР, Гранит науки и новогодние распродажи Общество
00:54 На МКАД автомобиль "поскользнулся" и наехал на осветительную мачту Происшествия
00:34 Действующий президент Ганы победил на выборах В мире
09.12.20
09.12.20 23:59 В ООН обеспокоены повышением температуры Земли В мире
09.12.20 23:36 В Польше проходит антиправительственная акция В мире
Все новости
Все новости
Общество
10 декабря 2020, 09:00

Импровизация в стиле "Твист". В комплексе Minsk World сдан еще один дом!

Твист – танец зажигательный, озорной. Таким же ярким, запоминающимся получился и новый дом "Твист", сданный в эксплуатацию в столичном многофункциональном комплексе Minsk World. В квартале "Мировых танцев" вновь пополнение – будущих жильцов дома пригласили на осмотр своих квартир!

Будущих жильцов дома "Твист" пригласили на осмотр своих квартир!
Будущих жильцов дома "Твист" пригласили на осмотр своих квартир!

У людей праздник! Ведь для каждой из семей это действительно историческое событие – впервые переступить порог своей новенькой квартиры. Почему бы не отметить? На четвертом этаже дома – заметное оживление: за одной из дверей раздаются громкие голоса, смех и даже… выстрел пробки из бутылки шампанского!

Можно к вам?

Оказывается, собрались соседи. Все перезнакомились уже давно, в чате своего дома. А сегодня впервые увиделись воочию и сразу же поняли – жить им здесь будет дружно и весело!

Пока мужья малярным скотчем размечают месторасположение будущих комнат в квартирах свободной планировки, Ольга Мельник и Юлия Сайковская готовят импровизированный праздничный стол – скатерть расстилается прямо на полу!

Ольга Мельник и Юлия Сайковская
Ольга Мельник и Юлия Сайковская

– Счастье. Радость. Наконец мы дождались нашей собственной квартиры. Зашли – и увидели, что это наше. Спланировали, где будут комнаты, решили, где мебель поставим, где будет кухня – там мы с соседками будем вместе пить чай и кофе! – улыбается Ольга.

Юлия рассказывает, что выбирали свою квартиру по планировкам. И не пожалели! Все соответствует ожиданиям – именно таким будущее жилье и представлялось! Тем более, что серьезных недостатков супруги не нашли – всего несколько замечаний по окнам.

– Наши дома построены совсем в ином стиле, чем в других новостройках города. В каждом квартале свой дизайн. Наш дом – "Твист", и в чате мы обсуждали, что будем собираться вместе и танцевать! Очень красивое лобби, огромные окна, – перечисляет Юлия достоинства своего нового жилья.

Хозяйки новых квартир готовы к вопросу о том, почему их выбор пал на комплекс Minsk World.

– Понравилась цена квартиры – она сразу привлекла. Расположение у комплекса отличное – центр города, по сути. Кстати, я сама машину вожу, и до площади Независимости отсюда – считанные минуты. Понравилось также, что школа будет прямо во дворе – я беспокоится не буду, как ребенок дорогу перейдет. Как мама я вообще вижу очень много плюсов. Много молодых семей – а значит, много детей, они будут дружить, вместе играть и развиваться, много игровых площадок, и каждая по-своему интересна, – перечисляет Ольга.

– Здесь все будет застраиваться, откроются магазины и кафе, торговый центр и спортивные клубы, школы и детские сады, две поликлиники – взрослая и детская. В общем, лет через пять это будет полностью обустроенная территория – комфортная для жизни и очень удобная с практической точки зрения, – добавляет Юлия.

Праздник сегодня и в семье Гореленко – Юлия и Денис приехали на осмотр своей новенькой квартиры.

– Мы очень довольны, – улыбается хозяйка. – У нас уже тот возраст, когда хочется иметь свое собственное жилье, свой угол. С квартирой ощущаешь другой уровень стабильности в жизни.

Юлия и Денис Гореленко
Юлия и Денис Гореленко

А Денис рассказал, что сегодня в квартиру вошел впервые, но во время стройки сам сюда не раз приезжал и супругу привозил:

– Это место я заметил еще лет 10 назад, Я работал недалеко и все время недоумевал, почему такое пространство почти в центре города пустует. И вот прошло десять лет – и я вошел в собственную квартиру как раз на этом месте!

Супругам нравится, что комплекс, в котором им предстоит жить – новостройка.

– Это значит, что здесь будет много молодых, активных людей. И самим интересно, и детям. Нравится, что близко к центру, что здесь будут две станции метро. И нам говорили, что паркинг будет совсем недалеко, буквально в шаговой доступности. Обязательно там место зарезервируем – хотелось бы, чтобы машина зимой не под снегом стояла, чтобы не выгребать ее каждой утро. Просто пришла, завела и поехала! Так что паркинг – это то, чего ожидает наша семья, – признается Юлия.

И подходит к панорамному окну от пола до потолка – чувствуется, что это решение ей очень нравится!

В доме "Твист" две секции по 15 этажей, панорамные окна в пол, в каждой квартире – застекленные лоджии
В доме "Твист" две секции по 15 этажей, панорамные окна в пол, в каждой квартире – застекленные лоджии

Дом действительно получился очень красивый. И нет сомнений, что он будет уютным и комфортным для всех своих жителей! Две секции по 15 этажей, панорамные окна в пол, в каждой квартире – застекленные лоджии. Высота потолков на первом и последнем этажах – 3 места, на остальных уровнях – 2,7 метра. Светлое лобби с высокими потолками – достойный результат дизайнерской работы, тем более что здесь есть стойка консьержа, комната для уборочного инвентаря и санитарная комната. Обустроено два выхода – на улицу к автостоянке и в тихий двор.

Светлое дизайнерское лобби с высокими потолками
Светлое дизайнерское лобби с высокими потолками

Директор ИООО "Дана Астра" Павел Овчаров, который поздравил владельцев квартир с праздником, подчеркнул, что дом "Твист" отвечает всем современным требованиям.

– Этот квартал мы проектировали совместно с институтом "Минскгражданпроект", поэтому он немного отличается от других домов в комплексе. Мы хотели попробовать разные проектировочные решения, и считаем проект очень удачным, – сказал представитель застройщика.

Павел Овчаров, директор ИООО "Дана Астра"
Павел Овчаров, директор ИООО "Дана Астра"

По словам руководителя компании, сдать дом удалось без задержек, хотя пандемия притормозила некоторые поставки. Но сроки были наверстаны, и дом успешно введен в эксплуатацию.

– В квартале "Мировых танцев" предусмотрено строительство двух школ, их возведение запланировано в 2022 году. Сейчас мы благоустроили территорию вокруг дома, парковку, детскую площадку, а вскоре появятся и другие объекты инфраструктуры, которые здесь запланировано построить. Это будет по-настоящему красивый и уютный квартал. Как и весь наш комплекс Minsk World. Мы хотим, чтобы наши клиенты были довольны! – говорит Павел Овчаров.

Уже благоустроена территория вокруг дома, парковка, детская площадка, а вскоре появятся и другие объекты инфраструктуры
Уже благоустроена территория вокруг дома, парковка, детская площадка, а вскоре появятся и другие объекты инфраструктуры

В квартале "Мировых танцев" предусмотрено строительство двух школ
В квартале "Мировых танцев" предусмотрено строительство двух школ

Кстати, новоселы дома "Твист" получили очень приятный бонус: все покупатели недвижимости в комплексе Minsk World имеют право воспользоваться бесплатной консультацией дизайнеров интерьера. Профессионалы помогут и подскажут, как обустроить квартиру красиво, удобно и правильно с точки зрения эргономики.

Новоселы дома "Твист" получили очень приятный бонус: бесплатной консультацией дизайнеров интерьера
Новоселы дома "Твист" получили очень приятный бонус: бесплатной консультацией дизайнеров интерьера

Не будем перечислять все преимущества комплекса Minsk World – об этом рассказали герои нашего репортажа. Отметим лишь, что это не только крупнейший инвестиционный проект столицы, но и строительная площадка, на которой используются самые передовые технологии и стройматериалы. Все дома – красивые каркасно-блочные здания с большими окнами, остекленными лоджиями, скоростными бесшумными лифтами OTIS, включая панорамные. И дизайнерскими лобби, где есть все удобства, включая стойку для консьержа, зону встречи гостей и санитарную комнату. Квартиры – свободной планировки.

Еще один весомый аргумент в пользу покупки жилья в этом комплексе – скидки до 20% для медиков, преподавателей, айтишников и молодых семей. Но специальные предложения для отдельных категорий покупателей действуют только до Нового года! Как раз тот случай, когда нельзя откладывать на завтра то, что можно и нужно сделать сегодня! Ведь количество акционных квартир ограничено!

Приобрести квартиры и коммерческие помещения в комплексе Minsk World можно не только за собственные средства, но и с помощью беспроцентной рассрочки от застройщика. Условия действительно уникальны, ведь максимальный срок – 100 месяцев! Первоначальный взнос – от 30% стоимости квартиры, при этом справок и поручителей предоставлять не нужно. Для оформления договора прямо в офисе продаж застройщика необходим только паспорт!

По сути, при покупке квартиры в рассрочку ежемесячный платеж будет примерно равен арендной плате, установившейся на рынке недвижимости Минска. При этом платить вы будете за собственное жилье!

Обратите внимание – оформить рассрочку можно только до 20 декабря!

На квартиры в комплексе Minsk World также действует выгодный партнерский кредит от "Белинвестбанка" в рублях на срок до 20 лет. В первый год ставка всего от 4,99% (0,57 СКО), а впоследующие – от 13,35% (1,543 СКО). При этом участие собственными средствами – от 10%, а досрочное погашение – без штрафных санкций.

Все подробности о специальных программах и вариантах финансирования – у внимательных и профессиональных менеджеров отдела продаж! Вам обязательно помогут!

Приобрести квартиры и бизнес-помещения в комплексе Minsk World можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Также для приобретения недвижимости можно обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Покупка квартиры в комплексе Minsk World – оптимальный выбор! Принимайте решение – и ваше новоселье будет не за горами!

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
жилье Минск недвижимость
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото industrialpark.by Генконсул Беларуси обсудил с китайскими партнерами направления развития парка "Великий камень"
Фото посольства Беларуси в Грузии В Тбилиси в канун Нового года открываются 3 магазина белорусских товаров
Фото из архива Беларусь вводит ограничения в правила выезда из страны в связи с коронавирусом
Картина дня: сотрудничество с ЕАБР, Гранит науки и новогодние распродажи
Людмила Макарина-Кибак. Фото из архива Семейная политика и повышение качества жизни - депутат о предложениях к ВНС
Сергей Рачков. Фото из архива Рачков: придание ВНС конституционного статуса укрепит устои белорусской государственности
Главное
Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом. Что это значит?
Кочанова: республиканский и местные бюджеты - ключевое звено в работе всех органов власти
За сутки в Беларуси зарегистрирован 1851 пациент с COVID-19, выписаны 2422
Импровизация в стиле "Твист". В комплексе Minsk World сдан еще один дом!
Топ-новости
Картина дня: сотрудничество с ЕАБР, Гранит науки и новогодние распродажи
Беларусь вводит ограничения в правила выезда из страны в связи с коронавирусом
Депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект "Об изменении законов по вопросам медиации"
Выход из экономической рецессии, наращивание торговли - Петришенко о задачах СНГ на данном этапе
Благотворительная акция "Наши дети" еще до своего начала привлекла более Br17 тыс.
Генконсул Беларуси обсудил с китайскими партнерами направления развития парка "Великий камень"
Иудеи всего мира празднуют Хануку
Семейная политика и повышение качества жизни - депутат о предложениях к ВНС
"Гомельтранснефть Дружба" планово устранила дефекты на магистрали Унеча - Мозырь
ВОЗ: соблюдать личные меры безопасности нужно и после старта массовой вакцинации против COVID-19
Генпрокуратура прокомментировала применение литовской стороной института универсальной юрисдикции
В Италии ребенок переболел COVID-19 еще в ноябре 2019 года
Нацбанком прекращена деятельность временной администрации Белгазпромбанка
Белорусский национальный технический университет награжден орденом Трудовой Славы
"Было сделано все возможное" - медики рассказали о борьбе за жизнь Кебича
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.