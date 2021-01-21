Инфоресурс по подготовке диссертационных работ будет создан в НАН

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальной академии наук Беларуси будет создана единая информационно-коммуникационная площадка по подготовке диссертационных работ. Данная молодежная инициатива получила поддержку сегодня на общем собрании Совета молодых ученых НАН, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Академии наук.

Планируется, что на ресурсе будет в понятной и доступной форме размещена вся необходимая молодым исследователям информация для подготовки диссертаций. "Именно отсутствие всех нужных данных - по учебе в аспирантуре, по требованиям, которые предъявляются к написанию диссертации, - зачастую удерживает молодых ученых от работы по подготовке диссертационных работ", - отметила председатель Совета молодых ученых Отделения биологических наук НАН Виктория Головенчик, представляя проект.

На общем собрании СМУ НАН также рассмотрели отчет о результатах деятельности за 2020 год и обсудили вопросы, которые волнуют молодых исследователей, в частности молодежные научные инициативы, направления исследований, реализация творческого потенциала. Кроме того, подготовлен план работы совета на 2021 год. Среди крупных мероприятий - студенческий турнир научных перспектив SCITEEN-2021, проводимый среди студентов и магистрантов стран Европы, республиканский молодежный форум "Беларусь интеллектуальная", Фестиваль науки - 2021.

В настоящее время Совет молодых ученых НАН Беларуси объединяет более 2,2 тыс. человек из 77 научных организаций. Это более 25% исследователей Академии наук.-0-