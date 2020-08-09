Информации о грубых нарушениях общественного порядка в ЦИК не поступало - Ипатов

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Центральную избирательную комиссию не поступало информации о грубых нарушениях общественного порядка, сообщил заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов в эфире телеканала "Беларусь 1", передает корреспондент БЕЛТА.

"Информация, которая поступала в Центризбирком, прежде всего связана с правоприменением, с организацией избирательного процесса. Нам не поступало информации о грубых нарушениях общественного порядка, - сказал Вадим Ипатов. - Какие-то вопросы возникают, это все-таки электоральная кампания и в любой стране она проходит всегда эмоционально, тем более, если говорить о президентской. Мы уже неоднократно подчеркивали, что к ней повышенный интерес. У нас президентская республика, и от нашего выбора будет зависеть очень многое".

Что касается взаимодействия с международными наблюдателями, то, по словам Вадима Ипатова, каких-то нареканий, чтобы нужно было оперативно вмешиваться, в Центризбирком не поступало.

Говоря о зарубежных участках, заместитель председателя ЦИК обратил внимание, что с учетом различных часовых поясов есть особенности в обработке результатов голосования на этих участках. "Если сравнивать с Соединенными Штатами Америки, то это разница в 12 часов. Поэтому где-то уже будет заканчиваться работа, а где-то открываться. Вместе с тем часть предварительных данных мы уже получаем ночью", - пояснил он.

Консолидированные данные от МИД по зарубежным участкам ЦИК получит в 15.00 10 августа. "При этом на предварительные результаты, которые будут объявлены завтра в 9.00, они серьезного влияния не оказывают, это опыт предыдущих избирательных кампаний. Они (данные по зарубежным участкам. - Прим. БЕЛТА) могут внести коррективы, но не совсем значительные. Опять же мы говорим о предварительных результатах, потому что окончательно ЦИК поставит точку, уже когда получит протоколы от всех областных комиссий 14-го числа", - пояснил Вадим Ипатов.-0-