Информации о каких-либо совершенных беженцами правонарушениях в Минске не поступало - Мингорисполком

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информации о каких-либо совершенных беженцами правонарушениях в Минске не поступало. Об этом начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Ольга Чемоданова заявила в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", передает корреспондент БЕЛТА.

Ольга Чемоданова также уточняла, были ли жалобы со стороны жителей Минска на этих людей. "Их было совсем немного. Это были скорее не жалобы, а сообщения такого содержания, что в центре Минска в районе Дворца спорта собралось большое количество людей, иностранцев", - сказала чиновница.

Она уточнила, что беженцы прибывали на территорию Беларуси и ее столицы абсолютно легально, и, естественно, как и все другие люди, туристы посещали различных торговые объекты. Им предлагали расселяться в гостиницах и других всевозможных объектах для отдыха.

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