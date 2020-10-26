Информация о забастовке на "Гродно Азоте" не подтверждается - "Белнефтехим"

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26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информация о забастовке в ОАО "Гродно Азот" не подтверждается, сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Завод работает, техпроцессы (идут. - Прим. БЕЛТА) в штатном режиме. Забастовки нет. Информация в Telegram-каналах не подтверждается", - сказал Александр Тищенко.
По его информации, сегодня утром "группа до 100 человек безрезультатно пыталась блокировать выход рабочих "Гродно Азот" на смену". "Большинство из этой группы ни к заводу, ни к профессии рабочего не имеют отношения", - добавил пресс-секретарь.
Александр Тищенко также отметил, что на других предприятиях концерна обстановка штатная, они работают в обычном режиме.-0-