Информационный день программы НАТО "Наука ради мира и безопасности" прошел в Минске

16 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Информационный день программы НАТО "Наука ради мира и безопасности" состоялся сегодня в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Мероприятие было организовано Государственным комитетом по науке и технологиям и НАН Беларуси при содействии Министерства иностранных дел. В открытии принял участие заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас. Он подчеркнул важность того, что научная программа НАТО затрагивает широкий круг вопросов, включая укрепление энергетической и экологической безопасности, реагирование на террористические угрозы, кибербезопасность. Замминистра также отметил, что Беларусь является участницей программы с 1992 года. Это, по его словам, уникальная платформа для невоенного научного сотрудничества стран-членов и партнеров альянса. По программе осуществлено почти четыре десятка проектов с участием белорусских ученых и их коллег из 42 стран в основном в области фундаментальных и прикладных исследований.

Андрей Дапкюнас уверен, что Информационный день поспособствует сотрудничеству между Беларусью и странами-членами и партнерами альянса в научной сфере, станет хорошим вкладом в укрепление взаимопонимания и доверия, которых сегодня не хватает как на европейском континенте, так и в мире в целом.

Делегацию Североатлантического альянса возглавил заместитель генерального секретаря НАТО по новым вызовам безопасности Антонио Миссироли.

Программа "Наука ради мира и безопасности" (ПНМБ) представляет собой инструмент НАТО, который ставит целью содействие развитию сотрудничества и диалога со всеми партнерами на основе научных исследований, инноваций, обмена опытом. По программе обеспечиваются финансирование и экспертная поддержка исследований в сфере безопасности, которые проводятся совместно государством - членом альянса и страной-партнером. За время существования ПНМБ сформирована широкая международная сеть, состоящая из представителей научного и экспертного сообществ государств - членов НАТО и стран-партнеров. Ежегодно в мероприятиях программы принимают участие около 2 тыс. экспертов.-0-