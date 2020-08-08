Инициаторы незаконных акций зовут наших детей на площадь, а своих вывезли за границу - многодетная мама

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инициаторы незаконных акций зовут наших детей на площадь, а своих вывезли за границу. Об этом в беседе с корреспондентом БЕЛТА заявила мама троих детей, могилевчанка Ольга Абушкевич.

Она призналась, что далека от политики, но происходящее в этом году во время избирательной кампании не оставляет равнодушной и ее. "Происходящее не может не тревожить меня и, уверена, многих родителей. Сегодня мы возмущены тем, что некоторые кукловоды в этой непростой для страны ситуации пытаются манипулировать нашими детьми, зовут их на незаконные акции, делая из них пушечное мясо. А своих-то предусмотрительно вывезли за границу", - не скрывает эмоций Ольга Абушкевич.

Многодетная мама добавила, что никогда не считала соцсети чем-то плохим. "Дети ими интересуются - это объективная реальность. Но то, что происходит сейчас, меня как многодетную мать не может не волновать. Возмутительно то, что отдельные кандидаты, пользуясь современными технологиями, популярными соцсетями, призывают наших детей выйти на площадь. Это безответственно и преступно", - подчеркнула она.-0-