Иностранные пациенты выбирают лечение в Беларуси из-за качества медпомощи - исследование

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иностранные пациенты выбирают лечение в Беларуси из-за качества медпомощи, сообщил журналистам учредитель оператора медицинского туризма Med Travel Belarus, управляющий партнер сети клиник KANO Владислав Андросов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы решили провести исследование имиджа белорусской медицины за рубежом. Хотели понять, почему нас выбирают иностранцы. В течение месяца на наших веб-ресурсах, куда заходят иностранцы, опубликовали вопрос: " Почему выбираете белорусскую медицину - качество или низкая цена?" - рассказал Владислав Андросов.

В результате 3 130 россиян ответили, что едут в Беларусь за качеством, и 1 850 - из-за цены. Пациенты из Латвии, Литвы, Эстонии, Украины, Казахстана, Великобритании, Германии, Израиля также сообщили, что в основном едут по первой причине.

По словам учредителя оператора медицинского туризма, эта информация должна подтолкнуть к тому, чтобы кардинально поменять стратегию ориентации на зарубежный рынок. Сегодня стартует серия новых исследований оператора. У иностранцев будут интересоваться, выбрали они белорусские клиники для лечения или санатории для отдыха.

В целом, как отметил Владислав Андросов, Беларусь становится одним из центров медицинского туризма в Восточной Европе. Среди наиболее востребованных услуг консультации специалистов, обследование и лечение (в том числе операционное), зубопротезирование.

Ежегодно медицинская помощь в Беларуси оказывается более 150 тыс. иностранцев. Это формирует положительный имидж белорусского здравоохранения.

Для белорусских пациентов медицинский туризм не особо актуален, считает Владислав Андросов. "Государство оказывает всю необходимую помощь, чтобы у нас не было крайней необходимости ехать за рубеж", - сказал он.-0-