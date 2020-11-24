Иностранные специалисты дистанционно обучаются в Беларуси защите от химического оружия

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иностранные специалисты проходят обучение по защите от химического оружия в Университете гражданской защиты МЧС. Подготовка идет дистанционно. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель университета Андрей Садовский.

"Обучающий курс по защите от химического оружия стартовал в филиале "Институт переподготовки и повышения квалификации" Университета гражданской защиты МЧС. Курс базовый, проводится в соответствии с рекомендациями Организации по запрещению химического оружия специально для специалистов иностранных государств. Он рассчитан на 24 учебных занятия. В состав группы слушателей вошли специалисты из России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, а также Армении, Молдовы и Азербайджана", - рассказал Андрей Садовский.

Во время обучения слушатели изучат положения Конвенции о запрещении химического оружия, основные виды современной химической угрозы, классификацию, свойства и характеристики опасных химических веществ и возможные способы поражения ими людей. Уделят особое внимание признакам, симптомам и последствиям воздействия на организм человека различных видов химических веществ.

Кроме того, в дальнейшем слушатели пройдут практическое обучение в филиале ИППК, где на полигоне оперативно-тактической подготовки отработают вопросы проведения деконтаминации, применения приборов химической разведки и контроля, использования средств индивидуальной защиты, алгоритмы действий при реагировании на инциденты и аварии с наличием опасных химических веществ.

Цель курса - формирование компетенций, позволяющих квалифицированно выполнять работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций с наличием опасных химических веществ.-0-

Фото Университета гражданской защиты МЧС