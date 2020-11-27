27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иностранные специалисты дистанционно прошли подготовку в Беларуси по защите от химического оружия. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Университета гражданской защиты МЧС Беларуси Андрей Садовский.

"Итоги онлайн-подготовки по обучающему курсу "Защита от химического оружия" иностранных специалистов из Азербайджана, Армении, Казахстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана подвели сегодня в филиале "Институт переподготовки и повышения квалификации" Университета гражданской защиты МЧС. Курс базовый, он проводился в соответствии с рекомендациями Организации по запрещению химического оружия специально для специалистов иностранных государств", - рассказал Андрей Садовский.

В течение недели слушатели дистанционно изучали положения ст.10 Конвенции о запрещении химического оружия, основные виды современной химической угрозы, классификацию, свойства и характеристики опасных химических веществ и возможные способы поражения ими людей. Кроме того, преподаватели особое внимание уделили признакам, симптомам и последствиям воздействия на организм человека различных видов химических веществ.

В дальнейшем слушатели пройдут практическое обучение в филиале института, где на полигоне оперативно-тактической подготовки отработают вопросы проведения деконтаминации, применения приборов химической разведки и контроля, использования средств индивидуальной защиты, алгоритмы действий при реагировании на инциденты и аварии с наличием опасных химических веществ.

Цель курса - формирование компетенций, позволяющих квалифицированно выполнять работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций с наличием опасных химических веществ.-0-