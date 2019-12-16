Иностранные специалисты после трех лет пребывания в Беларуси смогут получить вид на жительство

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высококвалифицированным иностранным специалистам понадобится три года прожить в Беларуси для получения вида на жительство. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Виталий Наумчик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы увеличили сроки, на которые может быть выдано разрешение на временное проживание таким иностранным гражданам, которые являются высококвалифицированными, востребованными нашей экономикой специалистами. Уменьшили ценз проживания по этим разрешениям, необходимый для получения в дальнейшем документа для постоянного проживания. Если ранее, например, чтобы получить иностранцу вид на жительство, необходимо было прожить (в Беларуси. - Прим. БЕЛТА) 7 лет, то теперь этот общий срок составляет 5 лет. Что же касается высококвалифицированных специалистов, то этот срок мы уменьшили до 3 лет", - сказал Виталий Наумчик.

Расширен и перечень образовательных программ, согласно которым иностранцы могут получать разрешения на временное проживание. По мнению Виталия Наумчика, это позволит белорусским учреждениям образования наращивать экспорт услуг.

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, которым внесены изменения в закон "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь". Основные положения документа должны вступить в силу с 1 июля 2020 года. Закон предусматривает увеличение с 5 до 10 суток срока, в течение которого иностранцы, прибывшие в Беларусь, обязаны зарегистрироваться по месту фактического временного пребывания. Такое решение принято для развития туристической и инвестиционной привлекательности страны, упрощения деловых и частных контактов.-0-

Лукашенко подписал закон, упрощающий условия пребывания иностранцев Закон в том числе предусматривает увеличение с 5 до 10 суток срока, в течение которого иностранцы, прибывшие в Беларусь, обязаны зарегистрироваться по месту фактического временного пребывания.