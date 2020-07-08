Интернет-площадку помощи в трудоустройстве бывшим заключенным создадут в Беларуси

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интернет-площадку HelpStep помощи в трудоустройстве тем, кто вышел из мест лишения свободы, создадут в Беларуси. Автором проекта стал бывший заключенный, а сегодня водитель из Волковыска Степан Громыко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Раньше я работал в Департаменте охраны МВД, потом попал в места лишения свободы - можно сказать, знаю обе стороны. Видел, как люди выходили из тюрьмы и возвращались обратно, потому что никто их не поддерживал и не ждал. Они нуждались в толчке, который позволит встать на ноги. И я решил стать опорой для них", - рассказал о своем пути к идее Степан Громыко.

Посильную помощь тем, кто вышел из тюрьмы, он начал оказывать около восьми месяцев назад. "Люди находят меня в интернете (есть аккаунт в Instagram), пишут и звонят. Мне помогают еще моя сестра Галина (юрист) и Станислав Цибинский (бывший заключенный). Поступают обращения, мы выясняем, что конкретно нужно, и делаем. Помогаем устроиться на работу, восстановить документы, закрепиться на работе. Предлагаем психологическую и юридическую помощь", - объяснил автор проекта.

Обращений поступает много: бывает, в день по 20-30 звонков. За восемь месяцев Степан Громыко помог с трудоустройством примерно 40-50 людям. А в целом поддержал более 200. "Только за прошлый месяц на швейную фабрику трудоустроил трех девушек, одному парню нашел работу в Минске", - уточнил он.

Правда, возможностей соцсети уже не хватает - надо, чтобы люди могли зайти и сразу увидеть, какие услуги есть, кто готов предложить работу, кому и как уже помогли. Поэтому сейчас его друг разрабатывает интернет-площадку, она будет готова в июле. Помимо перечисленного, также можно будет получить услуги юриста-консультанта и психолога онлайн.

Несмотря на то что Степан Громыко живет в Волковыске, проект рассчитан на трудоустройство и в других населенных пунктах страны и даже за рубежом - в Москве и Санкт-Петербурге. Например, помочь с работой готов ряд швейных фабрик и строительных организаций. Некоторые работодатели объявляются сами, на других выходит инициатор проекта. Он лично договаривается с руководителями, ручается за людей, потом привозит их на предприятие или дает контакты руководства. Стороны договариваются на трехмесячный испытательный срок. Если работник устраивает, с ним заключают договор.

Степан Громыко помогает из личных средств, но в будущем планирует основать также фонд по сбору денег для поддержки бывших заключенных, их родных, детей. Речь идет о покупке продуктов питания и одежды, первой помощи для старта.

Бывает, те, кому помогли, готовы и сами помогать материально. "Один парень после трудоустройства пришел к нам и принес около Br500, мол, нам за помощь. В таких ситуациях мы говорим, что лучше помочь другому человеку. Дали контакты парня, который лежал в больнице после выхода из тюрьмы и не имел ни одежды, ни еды, ни жилья, ни работы. И ему помогли", - заключил инициатор проекта.

К слову, проект жителя Волковыска стал одним из победителей конкурса социальных проектов Social Weekend и выиграл хостинг сайта от hoster.by.-0-