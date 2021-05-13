Интервал между введением двух компонентов вакцины против COVID-19 можно увеличивать

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интервал между введением первого и второго компонентов вакцины против COVID-19 можно увеличивать. Об этом говорится в рекомендациях для населения, размещенных на сайте Минздрава, сообщает БЕЛТА.

Если в интервале между введением компонентов вакцины возникло острое заболевание или обострилось хроническое, запланирован отпуск, командировка, выезд в другой населенный пункт и прочее, ввести второй компонент можно позже, отмечается в рекомендациях.

"При остром заболевании (в том числе после перенесенной инфекции COVID-19) или обострении хронического введение второго компонента необходимо провести после выздоровления или начала стадии ремиссии при хроническом заболевании. В индивидуальных случаях возможно предусмотреть введение второго компонента через 1-4 недели после выздоровления при остром или начала стадии ремиссии при хроническом заболевании (в зависимости от тяжести перенесенной болезни)", - рекомендуют специалисты. Этот вопрос решается индивидуально.

В соответствии с заявлением директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александра Гинцбурга минимальный интервал между введением первого и второго компонента российской вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") можно увеличить с 21 дня до 90 дней. А минимальный интервал между введением первой и второй дозы инактивированной вакцины против SARS-CoV-2 (КНР) можно увеличить с 28 до 56 дней.

В Минздраве также отметили, что эффективность вакцинации с использованием вакцины "Гам-КОВИД-Вак" составляет примерно 92% (в предупреждении заражения вирусом SARS-CoV-2) и 100% (в предупреждении тяжелых форм заболевания). То есть 92 привитых из 100 получивших прививки не заболеют COVID-19 в случае столкновения с возбудителей инфекции. Остальные восемь привитых в силу индивидуальных особенностей могут заболеть, но болезнь не будет протекать тяжело и иметь риск неблагоприятного исхода.

Эффективность вакцинации с использованием инактивированной вакцины против SARS-CoV-2 (КНР) составляет более 70% (в предупреждении заражения вирусом SARS-CoV-2).-0-