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02 июля 2021, 09:00

Инвестиции в недвижимость: почему сейчас лучший момент для покупки квартиры?

Дорогие белорусы! Примите искренние поздравления с Днём Независимости Республики Беларусь. Это праздник символизирует вечную память о тех, кто отстаивал независимость своей Родины на полях сражений, и объединяет всех, кто своим талантом и трудом вносит вклад в её настоящее и будущее.

Желаем вам с честью хранить и преумножать славные традиции предков. Мирного неба, добра и благополучия, уверенности в завтрашнем дне!

Исследование консалтинговой компании Knight Frank подтверждает: цены на жильё в 2020 году в мире поднялись на 5,6%, а темпы роста оказались самыми стремительными за последние три года. В списке лидеров по росту цен, не только Швеция и Австрия, но и наши ближайшие соседи – Россия (+14%) и Польша (+10,9%).

По данным портала Realt.by, в Беларуси ситуация обратная – по сравнению с июнем прошлого года цены ощутимо снизились. Это значит наступил лучший момент, чтобы вложить деньги в недвижимость, так как в ближайшей перспективе глобальный тренд на удорожание жилья доберётся и до нашей страны.

Так произошло в Москве, где в 2020 году на первичном рынке цены выросли на 16,2%. По предварительным прогнозам от РБК-Инвестиции, за 2021 год жилье в российской столице может подорожать ещё примерно на 8–10%.

На сегодня инвестиции в недвижимость – один из самых безопасных способов сохранить свои деньги, так как рынок жилья не такой изменчивый, как фондовый.

Этим принципом руководствуется и американский магнат Уорен Баффет. Он неоднократно подчёркивал, что "недвижимость – это надёжный вариант для инвестиций, так как волатильность в этом сегменте является не очень высокой".

В свою очередь американский миллионер Роберт Кийосаки уверен: бизнес на недвижимости доступен практически всем:

"Недвижимость даёт практически постоянный пассивный доход, если ею правильно управлять. Большую часть времени недвижимость только растёт в цене, что даёт дополнительный доход со временем. В то же время бизнес на недвижимости вначале требует много времени и усилий".

Почему сегодня выгодно инвестировать в недвижимость?

· Доллар и евро дешевеет

Эксперты банка Citigroup считают возможным снижение в текущем году курса доллара на 20% по отношению к корзине валют. Такой же прогноз сделал бывший главный экономист Morgan Stanley и профессор Йельского университета Стивен Роуч.

· Стоимость строительных материалов растёт

Пиломатериалы в Беларуси подорожали в 2 раза по сравнению с прошлым сезоном из-за повышенного спроса на древесину в мире. По таким позициям как арматура, кровли, окна, отделочные материалы и утеплители рост цен составляет порядка 40-70%. Например, арматура для фундамента год назад стоила около 500 долларов за тонну, сегодня – 700-800 долларов.

Такая же ситуация и в России. Российские застройщики заявили о резком росте цен на металлопрокат и арматуру ещё в декабре 2020 года. В начале 2021 года цены выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вдвоём выросла и стоимость досок, применяемых в строительству.

· Цены на жильё в соседних странах увеличиваются

Кроме увеличения стоимости недвижимости в России (+14%) и Польше (+10,9%), рост цен наблюдается и в Прибалтике. По данным РБК-Недвижимость, в Литве жилье в новостройках подорожало на 5%. Прогнозы по удорожанию дают эксперты и в отношении латвийских квартир.

Как выбрать объект для инвестиций в Минске?

Индекс надёжности застройщика и характеристики жилого комплекса – самые важные показатели. Стратегическая задача застройщика, как неоднократно подчёркивали в компании, заключается в том, чтобы у каждой белорусской семьи со стабильным доходом была возможность построить собственное жилье.

Застройщик многофункционального комплекса Minsk World работает на белорусском рынке уже 15 лет. Все проекты – жилье комфорт- и премиум-класса – возводятся по принципу "город в городе". Никаких долгостроев и обманутых дольщиков.

Самые привлекательные для белорусского рынка цены поддерживаются как с помощью выгодных финансовых инструментов, так и с использованием акций и специальных предложений для разных категорий населения.

"Наша компания социально ответственна, поэтому в период пандемии мы предложили особые условия по акции врачам и учителям. Мы ориентируемся не на быстрый заработок, а на качественное и приемлемое для людей по стоимости жилье. На данный момент мы предлагаем большой выбор квартир по прежним ценам и гарантируем покупателям, подписавшим договор, что для них цены не изменятся", - рассказал председатель совета директоров "Дана Холдингз" Вибор Мулич.

ЖК "Маяк Минска" - один из реализованных проектов застройщика
ЖК "Маяк Минска" - один из реализованных проектов застройщика

ЖК "Парк Челюскинцев" - оазис в центре столицы!
ЖК "Парк Челюскинцев" - оазис в центре столицы!

Главные характеристики комплекса – транспортная доступность и собственная инфраструктура. Рядом с Minsk World проходят важные транспортные магистрали столицы – улицы Кижеватова и Аэродромная, в границах комплекса строится новая станция метро, ещё одна уже работает в пешей доступности.

Застройщик возводит детские сады и школы, спортивные и игровые площадки, торговые центры и паркинги. Экономическим центром станет Международный финансовый центр и торгово-развлекательный центр Mara Mall.

Международный финансовый центр, ТРЦ Mara Mall и другие объекты комплекса
Международный финансовый центр, ТРЦ Mara Mall и другие объекты комплекса

Квартиры в Minsk World – это жильё европейского уровня, а не "хрущёвки" или "сталинки". Жильцы попадают в дом через дизайнерские лобби с местом для консьержа, зоной отдыха и санитарной комнатой. Скоростные лифты и панорамные окна дополняют и без того большой список преимуществ.

Дома "Жемчужины" в квартале "Эмиратс"
Дома "Жемчужины" в квартале "Эмиратс"

В таких домах хочется жить!
В таких домах хочется жить!

Готовый дом "Сан-Франциско" в квартале "Северная Америка"
Готовый дом "Сан-Франциско" в квартале "Северная Америка"

На всех этапах строительства застройщик предлагает клиентам хорошие скидки, но самый большой профит можно получить, покупая жилье на этапе котлована.

Покупайте квартиру в квартале "Тропические острова" и переезжайте в вечное лето
Покупайте квартиру в квартале "Тропические острова" и переезжайте в вечное лето

Лобби домов в квартале "Тропические острова"
Лобби домов в квартале "Тропические острова"

"Мы не сомневаемся, что покупатели и из Беларуси, и из других стран высоко оценят это предложение – по соотношению цены и качества наша компания предлагает очень привлекательные варианты. А инвестиционная ценность проектов в сфере недвижимости доказала свою несомненную прибыльность нашим многолетним опытом и мировой практикой", – считает Вибор Мулич.

По мере строительства знаковых объектов, уверен он, рынок обязательно отреагирует на эти изменения повышенным спросом на недвижимость в этом районе.

Выбрать и забронировать квартиру в многофункциональном комплексе Minsk World можно на сайте bir.by или по телефону 7675. Городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Также ждем вас в офисах продаж в Минске рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Наши региональные менеджеры есть в 19 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске, Молодечно.

Инвестиции в Minsk World – лучший способ позаботиться о своём будущем!

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