Инвестор мирового уровня: компания Dana Holdings представила свои проекты на выставке BUDEXPO-2021

Строительство Международного финансового центра в Минске создаст предпосылки для развития экономики Беларуси и позволит стране выйти на новый уровень развития. Об этом на Международной архитектурно-строительной выставке BUDEXPO-2021 заявил директор компании "Дана Астра" Павел Овчаров.

"Благодаря созданию Международного финансового центра в стране появятся тысячи новых рабочих мест. Инвесторы здесь будут работать с применением принципов международного английского права. Кроме того, мы готовим реформу в экономике и финансовой сфере Республики Беларусь. Все эти условия помогут создать необходимые предпосылки для развития экономики страны и поднять ее на несколько ступеней выше", - подчеркнул он.

Так будет выглядеть Международный финансовый центр в Минске

Для страны создание МФЦ Minsk World является стратегическим проектом, который поможет привлечь инвестиции, а также окажет влияние на экономику всего региона СНГ и Европы.

Торжественный фуршет на стенде застройщика в честь открытия выставки

Стенд компании вызвал большой интерес у посетителей

BUDEXPO-2021 проходит в белорусской столице уже в 23 раз. Ключевым направлением в этом году стало доступное и комфортное жилье, отражающее новые подходы в градостроительной политике. Именно поэтому компания "Дана Астра", входящая в состав Dana Holdings, занимает один из главных стендов экспозиции.

Открытие выставки BUDEXPO-2021 в Минске

Застройщик уже реализовал в столице несколько амбициозных проектов – МК "Маяк Минска", ЖК "Вивальди", ЖК "Чайковский" и бизнес-центр Capital Palace. Сейчас идет работа над многофункциональным комплексом Minsk World и ЖК "Парк Челюскинцев".

Стенд компании вызвал большой интерес у посетителей выставки. Особенно один из самых крупных инвестиционных проектов – комплекс Minsk World, возводимый по принципу "город в городе". Строительство комплекса идет с опережением плана, поставленные задачи успешно реализуются.

Многофункциональный комплекс Minsk World – это территория площадью более 3 млн. квадратных метров, на которой запроектированы не только жилые дома, но и 12 школ и 8 детских садов, взрослая и детская поликлиники, кафе и магазины – все для активной жизни. В пешей доступности от комплекса – остановки наземного транспорта и две станции метро: "Ковальская Слобода" уже работает, "Аэродромная" строится прямо в границах комплекса.

На данный момент введено в эксплуатацию более 30 жилых домов, общей площадью около 550 тысяч квадратных метров. Застройщик не просто строит доступное и качественное жилье, а создает собственную инфраструктуру.

Яркий проект для тех, кто мечтает жить за городом, но не уезжать из него - ЖК "Парк Челюскинцев" - жилой комплекс премиум-класса в самом центре столицы. Рядом находится Ботанический сад и Парк Челюскинцев, поликлиники и медицинские центры, школы и детские сады, внутри комплекса есть детские и спортивные площадки. Две станции метро и остановки наземного транспорта – в паре минут ходьбы.

"Нашей компании есть что предложить тем, кто нуждается в столичном жилье, и кто ищет помещения для ведения бизнеса. Только за два первых месяца этого года заключено более 2,5 тысяч договоров на приобретение жилой и коммерческой недвижимости", - добавил директор компании "Дана Астра".

По словам председателя Союза архитекторов Беларуси Олега Быковского, инвестиции, которые поступают в страну благодаря деятельности Dana Holdings поражают своими масштабами. Кроме того, компания постоянно расширяет возможности для своих потребителей по приобретению квартир.

"Это неоценимое качество, за которое мы должны благодарить наших партнеров", - подчеркнул он.

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