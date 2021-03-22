Инженеров электротранспорта будут готовить в ГрГУ им. Я.Купалы

22 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненский государственный университет им. Янки Купалы в 2021 году открывает набор на две новые специальности - "электрический и автономный транспорт", а также "социальная и психолого-педагогическая помощь". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Купаловского университета.

Обучать по специальности "электрический и автономный транспорт" будут на факультете инновационных технологий машиностроения. Срок получения образования - 4 года, квалификация - инженер-электромеханик. Для поступления на эту специальность необходимо успешно сдать ЦТ по белорусскому или русскому языку, математике и физике.

Кроме того, в этом году в Купаловском университете начнут готовить специалистов с квалификацией педагог социальный, педагог-психолог. Чтобы поступить на специальность "социальная и психолого-педагогическая помощь", абитуриентам необходимо пройти вступительные испытания по белорусскому или русскому языку, биологии и истории Беларуси. Срок получения образования - 4 года.

"Кроме того, в этом году впервые объявляем набор по специальности "логопедия" в заочной сокращенной форме получения образования. Поступать на нее могут выпускники, имеющие среднее специальное образование по специальностям "дошкольное образование" и "начальное образование" со специализацией "логопедия", - рассказали в ГрГУ им. Янки Купалы.

Также в этом году расширяется перечень специальностей дистанционной формы получения образования. Пополнила его специальность "правоведение" в заочной полной форме обучения.

Всего в 2021 году в ГрГУ им. Янки Купалы будут набирать абитуриентов по 54 специальностям. План набора составит 2,3 тыс. мест, из них 1095 - на бюджетную форму, что на 35 мест больше, чем в 2020 году, а также 1,2 тыс. - на платной основе.-0-