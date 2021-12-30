Ипатов: лимит революций у нас уже исчерпан

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лимит революций у нас уже исчерпан, заявил в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов.

"Я полагаю, что лимит революций у нас уже исчерпан. И вступать еще в очередную революцию - это значит отбрасывать себя на несколько шагов назад", - сказал Вадим Ипатов.

Необходимо идти конструктивным путем. Так, сегодня у граждан есть возможность озвучить свои предложения по изменению и дополнению Конституции. Такая необходимость назрела и вызвана реалиями времени.

"Мы должны себе ответить на вопрос: зачем мы это делаем? Есть на этот вопрос очень простой ответ - хотя бы для того, чтобы в Конституции убрать те неточности, которые сформировались в виду того, что законодательство двигалось вперед. В целом, оно соответствует Конституции, но есть какие-то термины, изменились какие-то элементы государственного устройства. Например, Высший хозяйственный суд у нас в свое время был - сейчас его уже нет", - отметил директор НЦЗПИ.

И сейчас необходимо в Конституции все это соответствующим образом откорректировать. "Но здесь заложены более глубинные процессы. Мы прошли определенный путь строительства независимой Беларуси, и на сегодняшний день по истечении этого времени наша жизнь кардинально изменилась. Сегодня многие ученые и практики говорят, например, о цифровых правах. Если мы обратимся к действующей Конституции, то мы не найдем там ни слова о цифровых правах, а цифра наступает на нашу жизнь. Мы сегодня во весь голос говорим о сохранении персональных данных. Это опять же затрагивает личность, общество, государство. И серьезно затрагивает. В проекте Конституции отражено, что государство создает условия для защиты персональных данных", - добавил Вадим Ипатов.

Директор НЦЗПИ подчеркнул, что никакой ломки действующей Конституции не происходит. "Три ветви власти как были, так и остаются. У нас президентская республика сохраняется. Да, с перераспределением определенных полномочий. В проекте Конституции, не ломая президентскую республику, не ломая сложившуюся систему взаимодействия всех трех ветвей власти, необходимо обеспечить такие механизмы, которые бы позволили уберечь от дестабилизации системы власти, от всяких революционных ситуаций и от принятия решений, которые наносили бы вред суверенитету и независимости", - констатировал он.-0-