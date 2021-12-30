Ипатов: референдум - один из самых высших элементов народовластия

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Референдум - это один из самых высших элементов народовластия, заявил в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов.

Проект изменений и дополнений Конституции Беларуси обнародован для всенародного обсуждения. В феврале важный для страны документ будет вынесен на референдум, где голос каждого будет иметь значение.

"Наверное, каждому гражданину должно быть понятно, что это реальное предложение, реальная возможность менять что-то и участвовать в этом. Участвовать и своим трудом, и интеллектуально", - сказал Вадим Ипатов.-0-