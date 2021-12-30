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30 декабря 2021, 16:20

Ипатов: ВНС должно стать площадкой высокого уровня для обсуждения вопросов жизни страны

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30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусское народное собрание должно стать площадкой высокого уровня для обсуждения вопросов жизни страны, заявил в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов.

"На обсуждение всех вынесено, что Всебелорусское народное собрание является высшим представительным органом. Туда входят все ветви власти, представители гражданского общества - то есть достаточно большое количество людей, которые были избраны в результате электоральных кампаний. Этот механизм еще может быть не виден до конца в Конституции, она не может быть какой-то инструкцией. В переходных положениях говорится о том, что в течение года после принятия Конституции должен быть принят закон о ВНС. Там этот механизм будет прописан. И эти люди, которые представляют разные ветви власти, являются избранными народом в электоральной кампании в Палату представителей, либо депутатами местного совета, или косвенно в Совет Республики, они будут решать самые важные вопросы. В том числе они могут принять соответствующее решение и остановить кого-то при создании дестабилизирующие обстановки, когда принимаются решения, которые могут нанести вред национальной безопасности, угрожают суверенитету, национальной идентичности страны. Сказать: стоп, нельзя", - отметил Вадим Ипатов.

По его словам, обращение власти к народу заложено исторически. "Так сложилось на наших землях: когда необходимо было принимать важные решения, самые высокие должностные лица обращались к народу. И народ предлагал, какое решение принять в его интересах. Мы уже какой-то путь прошли. Я еще раз подчеркиваю, что Всебелорусское народное собрание - это не отклик на сегодняшнюю ситуацию, а та преемственность, которая существует уже в нашей стране. Всебелорусское народное собрание проводилось каждые 5 лет, его делегаты принимали решения, подтверждали тот курс, который сформировался для развития страны. И это используется. Не было, конечно, так все четко прописано, - сказал директор НЦЗПИ. - Возможно, со временем полномочия расширятся, когда будет работать Всебелорусское народное собрание уже как конституционный орган, когда у него будет рабочий президиум, аппарат. Туда будут поступать предложения граждан, юридических лиц. То есть это будет еще одна серьезная, очень высокого уровня площадка, где можно обсуждать вопросы жизни страны".-0-

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