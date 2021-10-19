19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иран заинтересован в возобновлении авиасообщения с Беларусью. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в Беларуси Саид Яри на встрече с первым заместителем министра транспорта и коммуникаций Алексеем Ляхновичем, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

Дипломат отметил заинтересованность Ирана в возобновлении авиасообщения с Беларусью. "Белавиа" ранее выполняла регулярные полеты по маршруту Минск - Тегеран - Минск, но с октября 2017 года в связи с сокращением пассажиропотока приостановила выполнение рейсов.

Стороны достигли договоренности до конца текущего года провести заседание совместного белорусско-иранского комитета по международному автомобильному сообщению в Беларуси. Кроме того, Саид Яри поблагодарил белорусскую сторону за увеличение количества разрешений на перевозки.

Алексей Ляхнович подчеркнул отсутствие проблемных вопросов по двустороннему сотрудничеству и приверженность дальнейшему углублению взаимодействия в области транспорта.-0-