25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иркутская область хочет воспользоваться опытом Беларуси в восстановлении лесов. Об этом рассказал журналистам губернатор этого российского региона Игорь Кобзев после встречи в Минске с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Кобзев

"Мы сегодня подробно поговорили о лесовосстановлении. Мы готовы в этом направлении сотрудничать, потому что Иркутская область заинтересована в масштабном лесовосстановлении. Для этого у нас строятся лесопитомники, мы развиваем это направление не только как экологическое, но и национальное: у нас два уникальных памятника природы - Сибирская тайга и озеро Байкал", - сказал Игорь Кобзев. По его словам, делегация намерена посетить белорусские питомники, чтобы ознакомиться с их опытом лесовосстановления.

Перспективы для долгосрочного сотрудничества Иркутская область также видит в сельском хозяйстве. Заинтересован российский регион и в белорусской коммунальной технике.-0-