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09 сентября 2021, 12:38

Исаченко: для Беларуси как никогда важно единство власти и гражданского общества

Анатолий Исаченко. Фото из архива
Анатолий Исаченко. Фото из архива

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развернутая против Беларуси целенаправленная кампания по политическому и экономическому давлению может повлиять на достигнутые нашей страной высокие результаты в процессе достижения Целей устойчивого развития. Об этом заявил заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению ЦУР Анатолий Исаченко на заседании Совета по устойчивому развитию в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by.

Как подчеркнул вице-спикер, заседание - хорошая возможность подвести итоги работы национальной архитектуры по достижению ЦУР, а также наметить планы на перспективу.

"Нам необходимо рассмотреть также вопросы развернутой против Беларуси целенаправленной кампании по политическому и экономическому давлению. Подобные негативные тенденции могут повлиять на достигнутые Республикой Беларусь высокие результаты в различных сферах, в частности на процессы достижения ЦУР. Недопустимость подобного я отмечал в своем обращении, направленном в Генеральную Ассамблею ООН, - сказал Анатолий Исаченко. - Устойчивое развитие Беларуси зависит от каждого - и в этом мы должны быть едины. Для Беларуси как никогда важно единство власти и гражданского общества. При этом хочу подчеркнуть, что твердая позиция Президента страны, реализуемая сегодня в Беларуси политика и выбранный нашим народом четверть века назад курс, направленный на построение сильного государства, в основе которого находятся в первую очередь интересы человека, позволяют из года в год Беларуси занимать высокие места в глобальном рейтинге Целей устойчивого развития".

Как отметила постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий, Повестка-2030 по-прежнему актуальна, как и необходимость совместного ответа на вызовы, для чего необходимы срочные совместные действия всех партнеров. "Исходя из этого, ООН всегда готова поддерживать Беларусь в этом направлении", - добавила она.

Первый заместитель председателя Национального статистического комитета Елена Кухаревич на заседании напомнила, что в прошлом году все мировое сообщество проводило промежуточный итог достижения ЦУР.

"Белстат подключился к этой работе, мы сделали анализ - и также подвели промежуточные итоги по достижению Беларусью Целей устойчивого развития. И обнаружили, что наибольшего прогресса наша страна достигла по целям номер 1 (ликвидация нищеты), номер 2 (ликвидация голода), у нас хороший уровень достижения целей "Хорошее здоровье и благополучие" и "Качественное образование". Тем не менее по отдельным целям у нас есть проблемные вопросы. Так, все еще сохраняется разница в заработной плате женщин и мужчин. Развитие коронавирусной инфекции в мире оказало негативное воздействие на транспортные перевозки. Есть сложности и со снижением энергоемкости ВВП", - сообщила Елена Кухаревич.

Беларусь привержена принципам зеленой экономики - одного из важнейших направлений по достижению ЦУР. Заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Горошко рассказал, что для успешной реализации ЦУР экологического блока ведется работа по имплементации норм законодательства, а также определены приоритетные направления развития зеленой экономики в Беларуси до 2025 года.

"Среди них - цифровые технологии, адаптация и смягчение последствий изменения климата, умные и энергоэффективные зеленые города, иные направления. Внедрение зеленой экономики даст не только экологический, но и экономический эффект", - заявил он.

Кроме того, Беларусь присоединилась к совместному заявлению встречи высокого уровня по водным ресурсам, которое подписали 156 стран, подтвердив тем самым решительную приверженность выполнению цели 6 устойчивого развития. В этом совместном заявлении подчеркиваются важнейшие проблемы, стоящие на пути к достижению прогресса в Повестке дня по устойчивому развитию на период до 2030 года, - от недостаточной прозрачности международных процессов до нехватки воды, вызванной растущим спросом и изменением климата, недостаточного уровня финансирования. Также признается необходимость новаторских подходов к решению этих проблем - многосторонние и многодисциплинарные подходы для достижения интегрированного управления водными ресурсами, больше данных и научно обоснованной информации о последствиях изменения климата, укрепление трансграничного водного сотрудничества. -0-

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