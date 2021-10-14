Исаченко: необходимо популяризировать у молодежи рабочие профессии

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко сегодня встретился со студентами подшефного учреждения образования - Марьиногорского государственного аграрно-технического колледжа имени В.Е.Лобанка. Вместе с ребятами вице-спикер заложил новый яблоневый сад, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мы выполняем поручение главы государства о том, чтобы при каждом учебном заведении был небольшой сад, огород, чтобы ребята приобщались к труду на земле, - рассказал Анатолий Исаченко. - Сегодня мы проводим такую акцию для того, чтобы учащиеся колледжа правильно технологично осуществили посадку сада. Здесь применено несколько технологий посадки. Мы используем саженцы белорусских сортов. Они будут показывать свои результаты, а ребята будут наблюдать и ухаживать за этим садом".

Вице-спикер подчеркнул, что плодоводство в Беларуси - очень перспективная отрасль. "Она развивается. Но на мой взгляд, необходимо придавать этому направлению большую динамику. Зачем нам, к примеру, завозить яблоки по импорту, если мы можем в принципе сами обеспечить свои потребности. Сегодня на выставке в марьиногорском колледже мы увидели и попробовали яблоки, выращенные здесь. Они прекрасно хранятся, имеют хороший вкус. То есть соответствуют всем тем запросам, которые имеются у нашего населения", - отметил он.

Анатолий Исаченко дополнил, что это не единичная акция, а планомерная работа. "И в эту работу должны быть вовлечены чиновники, должностные лица и, конечно же, учащиеся, чтобы мы прививали ребятам любовь к труду. Мы должны популяризировать рабочие профессии, - пояснил он. - Сотрудничество с марьиногорским колледжем будет продолжаться. Мы планируем ребят вывести в самые передовые хозяйства, на производство, чтобы они увидели, как работают люди, как достигается результат и насколько может быть прибыльной наша аграрная отрасль".-0-