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24 января 2020, 17:09

Исаченко примет участие в мероприятиях к 75-летию освобождения Освенцима

Анатолий Исаченко. Фото из архива
Анатолий Исаченко. Фото из архива

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко 27-28 января посетит с рабочим визитом Польшу, сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Вице-спикер 27 января примет участие в памятных мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

Во время визита Анатолий Исаченко проведет встречу с вице-маршалом сената Польши Станиславом Карчевским. Кроме того, заместитель председателя Совета Республики посетит Подляское воеводство, где встретится с представителями региональных и местных властей. Программой визита также предусмотрено посещение места захоронения советских солдат в Гайновке.-0-

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