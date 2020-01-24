Исаченко примет участие в мероприятиях к 75-летию освобождения Освенцима

Анатолий Исаченко. Фото из архива
24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко 27-28 января посетит с рабочим визитом Польшу, сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.
Вице-спикер 27 января примет участие в памятных мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Во время визита Анатолий Исаченко проведет встречу с вице-маршалом сената Польши Станиславом Карчевским. Кроме того, заместитель председателя Совета Республики посетит Подляское воеводство, где встретится с представителями региональных и местных властей. Программой визита также предусмотрено посещение места захоронения советских солдат в Гайновке.-0-