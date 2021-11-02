Исаченко: прямые линии выступают эффективным способом коммуникации граждан и власти

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии - эффективный способ коммуникации граждан и власти. Об этом сегодня заявил журналистам заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко во время проведения прямой телефонной линии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вице-спикер обратил внимание на эффективность прямых линий, которые зарекомендовали себя как удобный и быстрый для граждан и юридических лиц способ обращения в государственные органы. "Люди могут дозвониться из разных регионов. Можно выслушать большее количество людей", - рассказал Анатолий Исаченко.

Зампредседателя Совета Республики отметил, что поступившие сегодня вопросы касаются широкого спектра тем - от личных проблем до предложений по внесению изменений в законодательство.

"Система работы с обращениями граждан и юридических лиц носит комплексный характер. В нее вовлечены все органы государственной власти: депутаты местных Советов, парламентарии, Совет Министров, иные заинтересованные. К примеру, Совет Республики использует самые различные формы для взаимодействия с населением: выездные приемы, единые дни приема граждан в регионах, прямые телефонные линии, стримы в социальных сетях и так далее", - подчеркнул Анатолий Исаченко. Он также добавил, что обращения, попадающие в государственные органы, находятся на тщательном контроле.

Вице-спикер пояснил, что традиционно в ходе трехчасовой прямой телефонной линии от граждан поступает около 25-30 обращений. "Такая форма работы имеет положительный эффект. Самое главное, что работают все - от местного исполкома и депутатского корпуса до правительства. То есть мы все работаем на один результат, чтобы как можно больше людей, обратившихся к нам, получили положительное разрешение вопросов", - констатировал Анатолий Исаченко.-0-

Фото Андрея Покумейко