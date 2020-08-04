Исаченко: в Послании будут даны четкие установки и конкретные задачи по движению вперед

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Послании Президента белорусскому народу и Национальному собранию будут даны четкие установки и конкретные задачи по движению вперед. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко сегодня во Дворце Республики перед мероприятием.

"Мы ждем от Президента освещения всех сфер: экономики, политики, экологии и других. Это по сути программный документ на будущую пятилетку. Конечно, прежде всего мы ждем четких установок, конкретных задач, как и куда двигаться", - сказал Анатолий Исаченко.

Однако самой главной темой выступления Президента он назвал суверенитет страны. "Это основа", - убежден зампредседателя Совета Республики.-0-