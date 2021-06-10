Исаченко: вопросы функционирования кожевенной отрасли находятся на постоянном контроле государства

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы функционирования кожевенной отрасли находятся на постоянном контроле государства. Об этом заявил сегодня заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко во время посещения РУП "Гродненское производственное кожевенное объединение", сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

"Вопросам эффективности работы кожевенных организаций сегодня уделяется особое внимание. Ряду предприятий отрасли была оказана существенная государственная поддержка, поэтому важно обеспечить соответствующую результативность в деятельности всего сектора переработки кожи", - отметил Анатолий Исаченко.

Фото Совета Республики

По мнению вице-спикера Совета Республики на всех государственных предприятиях отрасли должны ориентироваться на максимальное использование новых технологий в производстве, а также выстроить высокоэффективный маркетинг и менеджмент.

В ходе посещения предприятия Анатолий Исаченко ознакомился с производственной базой, перечнем выпускаемой продукции. Также сенатор пообщался с трудовым коллективом Гродненского производственного кожевенного объединения.

Ранее заместитель председателя Совета Республики посетил ОАО "Минское производственное кожевенное объединение" и ОАО "Бобруйский кожевенный комбинат". - 0-